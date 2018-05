Ataoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

ATAOĞLU: “ANNELERİNİN YÜREKLERİ HUZURLA DOLU OLAN BİR ÜLKE, DÜNYANIN EN VARLIKLI ÜLKESİDİR”



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı annelerin yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemler hayata ışık tutmaktadır. Annelerinin yürekleri huzurla dolu olan bir ülke, dünyanın en varlıklı ülkesidir. O yüzden annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır.



Hoşgörünün, karşılıksız emek, özveri ve sevginin kaynağı olan annelerimiz bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan sabrın, sevginin kaynağıdırlar. Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Hayattaki en önemli hazinemiz olan annelerimizi yalnız anneler gününde değil, hayat boyunca sevgi ile kucaklamalıyız. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş olan anneler, aile ve toplum hayatının temel direğidir. Büyük fedakârlıklarla evlatlarını büyüten ve yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren annelerimiz, her yaşta insan için en güvenilir ve en büyük sevgi, moral ve güç kaynağı olmuştur.



Aile kurumunu çok önemli gören kültürümüz, annelere ve anneliğe çok önem vermiştir. Annelerimiz kültürümüzü yaşatır ve gelecek kuşaklara aktarırlar. Milli ve manevi değerlere sahip, kişisel bütünlük içinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi, annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretleriyle mümkün olacaktır.

Bu anlamlı günün, annelik bilincinin gelişmesine ve annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmasını diliyorum. Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz bütün kadınların Anneler Günü'nü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”