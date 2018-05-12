Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor
FİRARİYE YARDIM EDENLER TEK TEK...
Saat, kolye ve cüzdan çaldı
SAAT, KOLYE VE CÜZDAN ÇALDI
Paranın kaynağı acaba ne?
PARANIN KAYNAĞI ACABA NE?
İhraç ettik başka kimlikle geldi
İHRAÇ ETTİK BAŞKA KİMLİKLE GELDİ
banner256
Flaş Haber
Paranın kaynağı acaba ne?
Kapat

Ataoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:16
Ataoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

ATAOĞLU: “ANNELERİNİN YÜREKLERİ HUZURLA DOLU OLAN BİR ÜLKE, DÜNYANIN EN VARLIKLI ÜLKESİDİR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, geleceğe umutla bakan, çalışkan, idealist bir neslin yetişmesine en büyük katkıyı annelerin yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemler hayata ışık tutmaktadır. Annelerinin yürekleri huzurla dolu olan bir ülke, dünyanın en varlıklı ülkesidir. O yüzden annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır.

Hoşgörünün, karşılıksız emek, özveri ve sevginin kaynağı olan annelerimiz bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan sabrın, sevginin kaynağıdırlar. Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Hayattaki en önemli hazinemiz olan annelerimizi yalnız anneler gününde değil, hayat boyunca sevgi ile kucaklamalıyız. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş olan anneler, aile ve toplum hayatının temel direğidir. Büyük fedakârlıklarla evlatlarını büyüten ve yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteren annelerimiz, her yaşta insan için en güvenilir ve en büyük sevgi, moral ve güç kaynağı olmuştur.

Aile kurumunu çok önemli gören kültürümüz, annelere ve anneliğe çok önem vermiştir. Annelerimiz kültürümüzü yaşatır ve gelecek kuşaklara aktarırlar. Milli ve manevi değerlere sahip, kişisel bütünlük içinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi, annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretleriyle mümkün olacaktır.
Bu anlamlı günün, annelik bilincinin gelişmesine ve annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmasını diliyorum. Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz bütün kadınların Anneler Günü'nü kutluyor, her birini ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.”
 

Son Güncelleme: 12.05.2018 16:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: “Tüm analar başımızın tacı”
Denktaş: “Tüm analar başımızın tacı”
Turizm Sektörüne Yönelik Eğitim Veren Merkezlerden Mezun Olanlara İş Garantisi İçin Çalışma Başlatılacak
Turizm Sektörüne Yönelik Eğitim Veren Merkezlerden Mezun Olanlara İş Garantisi İçin Çalışma Başlatılacak
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
Erhürman, Göçeri Şht. Ahmet Cezar Parkı ve Göçeri Muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi
Erhürman, Göçeri Şht. Ahmet Cezar Parkı ve Göçeri Muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi
İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin Genel Kurulu yapıldı
İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin Genel Kurulu yapıldı
LAÜ’de Ezgi Mola hayranları ile biraraya geldi
LAÜ’de Ezgi Mola hayranları ile biraraya geldi
LAÜ’de “Her Yönüyle Kanser” konuşuldu
LAÜ’de “Her Yönüyle Kanser” konuşuldu
GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği'nden Eğitici ''Meteryal Sergisi''
GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği'nden Eğitici ''Meteryal Sergisi''
Karaman, Girne’de Türk Mahallesi’ni ziyaret etti
Karaman, Girne’de Türk Mahallesi’ni ziyaret etti
Gazimağusa'da Doğa Ve Çevre Tahribatına Karşı Mücadele Etmek İçin Mağusa Kent Ve Ekoloji Platformu Kuruldu
Gazimağusa'da Doğa Ve Çevre Tahribatına Karşı Mücadele Etmek İçin Mağusa Kent Ve Ekoloji Platformu Kuruldu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim