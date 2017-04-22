SICAK HAVA BALONLARI LEFKOŞA’DAN HAVALANDI

ATAOĞLU: “AMACIMIZ TURİZME VE DOLAYISIYLA ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI…”

Turizm ve Çevre Bakanlığı, KKTC Hava Sporları Federasyonu işbirliğiyle Lefkoşa’da sıcak hava balonu şenliği yapıldı.

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında “Yükseliyoruz” sloganıyla Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen Sıcak Hava Balonu Şenliği’ne Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, katılanlara balon pilotları eşliğinde “bağlı” olarak sıcak hava balonuyla uçuş yaptırıldı.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu etkinlik öncesi basına yaptığı açıklamada, Turizm haftasında ülkeye farklı bir hareket katmak istediklerini ve ülkede hemen herkesin özlemini duyduğu bir aktiviteyi getirdiklerini kaydetti.

Ataoğlu tıpkı Kapadokya’daki gibi balon uçuşları yaparak halkın duyduğu bir özlemi gidermek istediklerini söyleyerek, organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan firma ve kuruluşlara teşekkür etti.

Devamını sağlayarak, turizme ve dolayısıyla ekonomiye katkı hedeflediklerini dile getiren Bakan Ataoğlu, balona binmek için turistlerin rezervasyonlarını 2-3 gün uzatmak zorunda olacaklarını bunun da ülkeye daha fazla katkı anlamına geldiğini dile getirdi.

Ülkedeki turist sayısına artış olarak yansıyacak etkinliğin, aynı zamanda Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla okullara da duyurulduğunu belirten Bakan Ataoğlu, ailesi izin veren öğrencilerin uçuşlara katılabileceğini ifade etti.

Ataoğlu, ülkedeki havacılık etkinliklerini daha da geliştirmek yasal süreçleri tamamlayıp daha değişik alternatifler sunmak istediklerinin altını çizerek, hem ülke içindeki yerli haktan hem de turistlerden havacılığa sevdalı bireyler bulunduğunu ifade etti.

Ataoğlu, sıcak hava balonlarının ülkede kalıcı bir aktivite olmasını diledi.

KAFKAS

Organizasyona katılan Kaya Baloons ve 78 Event adına konuşan Ömer Kafkas da, sıcak hava balonlarının son derece güvenli ve uçaktan farksız olduğunu anlatarak, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bağlı uçuş yapılacak olmasının hem tanıtım hem güvenlikle alakalı olduğunu kaydeden Kafkas, bugün yapılacak etkinlikle hava şartlarını da daha iyi tanıyacaklarının altını çizdi.

Sivil havacılık Dairesi, Turizm Bakanlığı, Hava Sporları Federasyonu ve diğer katkısı bulunanlara teşekkür eden Kafkas, bugün için şartların müsaade ettiği ölçüde yüksekliğe çıkılacağını anlattı.

Diğer yasal altyapıların da hazırlanmasıyla microlight gibi diğer havacılık aktivitelerini de ülkeye getirerek, ülkenin güzelliklerini havadan da yaşatmak hedefinde olduklarını belirtti.