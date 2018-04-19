Ataoğlu: “Amaç Turizmi 12 Aya Yayıp, Çeşitlendirmek”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ataoğlu, otellerin yaz aylarındaki doluluk oranını, 12 aya yayarak yüzde 80-90’lara ulaştırmayı ve turizmi çeşitlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Girne Dome Otel’de düzenlediği 2018 Turizm Sezon açılış kokteyline katılan Ataoğlu bir de konuşma yaptı.



Fikri Ataoğlu, ülke turizminin vazgeçilmezi olan otellerin turizm haftası içerisinde böyle güzel bir organizasyonu yapmasından ve turizm paydaşlarını bir araya getirmesinden büyük bir mutululuk duyduğunu ifade etti.



Ataoğlu, “Amacımız aslında ne kadar da turizm sezonunu ortadan kaldırıp, turizmi yıla yaymak olsa da yaz aylarına giriliyor olması ülke turizmimizin en parlak zamanını yaşıyor olmamız bu organizasyonu anlamlı kılıyor” dedi.



Tüm çalışmalarının otellerin yaz aylarındaki doluluk oranını 12 aya yayarak yüzde 80-90’lara ulaştırmak olduğunu kaydeden Ataoğlu, kitle turizminin yanında alternatif turizm çeşitlerinin de ülkeye kazandırılmasının hedefleri arasında olduğunu belirtti.Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs otellerinin, sunulan hizmet konusunda, Güney Kıbrıs’ı geride bıraktığına işaret ederek, bakanlık olarak ülke turizmini yurtdışında tanıtmak için birçok çalışma yaptıklarını anlattı. Güney Kıbrıs’taki yatak sayısıyla kuzeydeki yatak sayısı arasında ciddi bir fark olduğunu dile getiren Ataoğlu, ülkedeki yatak kapasitesinin kısa süre içinde 4 bin daha artacağını söyledi.Yatak kapasitesinin ve tanıtımın çalışmalarının, turizm sektörü ve ekonomisine değer katacağını ifade eden Ataoğlu, alternatif turizm modellerini çeşitlendirmek, turizmin gelecek 10 yılını belirlemek ve planlamasını yapmak için çalıştıklarını belirtti.