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Ataoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Bir Araya Geldi

Ataoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Bir Araya Geldi

14 Ekim 2018 Pazar 07:22
Ataoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la Bir Araya Geldi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da yaptığı resmi temaslar çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede Bakan Ataoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz dönem Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yürüten Kurtulmuş, KKTC turizmini yakinen iyi biliyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada Numan Kurtulmuş ile Bakanlık yaptığı dönem süresince iyi bir dostluk kurduklarını ve güzel projelere imza attıklarını söyledi.

Ataoğlu, yeni dönemde hem İstanbul Milletvekilliğini hem de AK Parti Genel Başkan Vekilliğini üstlenen Numan Kurtulmuş’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ülke turizminde yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi veren Ataoğlu, turizmi sezonunu iyi geçirdiklerini, yapılan tanıtma faaliyetleri ile daha iyi bir noktaya gelme arzusu içerisinde olduklarını söyledi.

KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise Bakan Ataoğlu’nun ziyaretinden ötürü memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönem içerisinde Ataoğlu ile sık sık görüşme fırsatı bulduğunu ve KKTC turizmi için katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

KKTC’deki birçok hotelin yeni ve modern olduğuna değinen Kurtulmuş, ülkenin kültürel değerleri ve tarihi güzelliklerinin turizm için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye’nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu söyleyerek, yaşanan sıkıntıları birlikte aşma konusunda her zaman işbirliği çalışmalarının devam edeceğini de ifade etti.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Son Güncelleme: 14.10.2018 11:10
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