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07 Temmuz 2017 Cuma 17:00

Ataoğlu, Adıyaman’da Kültür Turizm Zirvesine Katıldı

Ataoğlu, Adıyaman'da Kültür Turizm Zirvesine Katıldı
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TC Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile birlikte İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesinin 30. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman’da düzenlediği Kültür Turizm Zirvesi’ne katıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Turizm Bakanlığı’nın Gaziantep’te düzenlediği “KKTC Tanıtım Günleri”ne katılmak üzere Gaziantep’e giden Ataoğlu, Adıyaman’da  da temaslarda bulundu.

Ataoğlu, burada Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Belediyesi’nin ardından Perre antik kentini ziyaret etti.

Turizm zirvesinde Türkiye'nin kültürel değerler anlamındaki zenginliğine işaret eden Ataoğlu, Türkiye'nin her bir yerinde birbirinden değerli hazineler bulunduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak için Anadolu'da belli illerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Ataoğlu, bu konuda TC  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çok  iyi işbirliği içinde olduklarını dile getirdi.

Ataoğlu, Türkiye’de büyük illerden başlayarak  KKTC turizm çeşitlerini, emlak ve yüksek öğrenim olanakları yanında mutfağı ve kültürünü, ülkenin genelini tanıtmak amacıyla uzun zamandır tanıtım kampanyaları sürdürdüklerini ifade etti.

KKTC’nin en çok turizm gelirinin Türkiye’den olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “Buna rağmen yapılan araştırmalarda Türkiye’den gelen turist sayısının nüfusa göre oldukça  düşük olduğunu tespit ettik ve ülkemizi burada anlatmak, tanıtmak ve pazarlamak için çalışmalar başlattık“ dedi.

Türkiye konusunda hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Ataoğlu, Türkiye’nin çeşitli illerinde devam edecekleri tanıtım etkinlikleriyle Türkiye’den gelen turist sayısını daha da artırarak ülkedeki katma değeri artıracaklarını ifade etti.

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