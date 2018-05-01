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Ataoğlu: “4 müze daha”

İskele Arkeoloji Müzesi dün akşam düzenlenen törenle açıldı.

Ataoğlu: “4 müze daha”

İskele Arkeoloji Müzesi dün akşam düzenlenen törenle açıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 14:08
Ataoğlu: “4 müze daha”

BAKAN: “4 MÜZE DAHA YIL SONUNA KADAR ÜLKEMİZ KÜLTÜR VE TURİZMİNE KAZANDIRILACAK”

“MÜZE ZİYARETÇİ SAYISI 2017’DE BİR MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI”


İskele Arkeoloji Müzesi dün akşam düzenlenen törenle açıldı. 

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, müzenin açılışındaki konuşmada, “27 yıl sonra ilk kez bu kapsamda bir müzeyi ülkemize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.
Yıl sonuna kadar 4 müze daha açılacağını belirten Ataoğlu, geçtiğimiz yıl müze ziyaretçi sayısının bir milyonun üzerine çıktığını açıkladı.
Müzenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Erenköy Lisesi öğrencileri dans gösterisi yaptı. 

AZİMLİ
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, geçmişte teknik personel bulunmadığı için kazılardan çıkan eserlerin sisteme işlenmesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlattı. 
Azimli, Ataoğlu’nun göreve gelmesiyle teknik personel sorunun çözüldüğünü, müzenin açılma noktasında gelindiğini belirtti.
 

SADIKOĞLU 
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 2016’nın Aralık ayında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile müzeyle ilgili imzaladıkları protokolün bir buçuk yılda hayata geçtiğini ifade etti.
Sadıkoğlu, bu tür mekanları kültüre ve tarihe yapılmış önemli katkılar olarak değerlendirdi.
 

“4 MÜZE DAHA… ”
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da açılışta bir konuşma yaptı.
Kıbrıs’ta birçok uygarlığın yaşadığını, bu uygarlıkların kalıntılarının, anıtlarının, belgelerinin müzelerde sergilendiğini söyleyen Ataoğlu, “Tarihi mirasımızın korunması adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.
Ataoğlu, bakanlığın artık modern müzecilik konusunda dünyayla eş seviyede çalışmalar yaptığını belirterek, bu çalışmalara her geçen gün yenilerini eklendiğini söyledi.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde 29 müzenin bulunduğunu ve sayının artırılması için çalışıldığını ifade eden Bakan Ataoğlu “Bugün burada 27 yıl sonra ilk kez bu kapsamda bir müzeyi ülkemize kazandırmanın gurur ve mutluluğu içindeyim” dedi.
İskele Arkeoloji Müzesi’nin, özelde İskele genelde ülke için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Ataoğlu, bakanlığın bu alandaki çalışmalarını şu sözlerle aktardı:
“Göreve geldiğimiz yaklaşık iki yıl içinde ülkemize müze kazandırma adına sürekli projeler üretiyoruz. Güzelyurt Doğa Müzesi restore edilmiş, yeni yüzüyle ziyaretçisiyle buluşmuş durumdadır. Güzelyurt’ta atıl duran Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restorasyonunu başlattık. Lefke’deki tarihi Vasıf Palas binasının ihalesi tamamlandı. Bu hafta içinde başlayacak restorasyon çalışmaları sonrasında iç düzenlemesi yapılacak ve burası da ziyaretçisiyle buluşacak. Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin projesi hazırlandı, ihale sürecine geçildi. Gazimağusa bölgemizdeki Şömineli Ev ile Namık Kemal Müzesi, Lefkoşa’daki Lüzinyan Evi ve Büyükkonuk İkon Müzesi çalışmalarında sona gelindi. Bu yıl içinde bu 4 eserimizin açılışını hep beraber yapacağız.”

“MÜZE ZİYARETÇİ SAYISININ 2017’DE BİR MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI”
“Müzelerin hedef kitlesinin özellikle çocuklar, gençler ve öğretmenler olması gerektiği düşüncesiyle projeler üretiyoruz” diyen Ataoğlu, bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yapılacak görüşmelere işaret etti.
Ataoğlu, “Gerekli düzenlemeler sonrasında öğrencilerimizi düzenli olarak müzelerimizle buluşturma, müzelerimizi eğitim ortamı olarak değerlendirme amacındayız” dedi.
Bakan Ataoğlu, 2016’da 800 bin civarında olan müze ziyaretçi sayısının 2017’de bir milyonun üzerine çıktığını da açıkladı.
İskele bölgesinin arkeolojik potansiyeline işaret eden Ataoğlu, bölgede çağdaş müzecilik anlayışına uygun müze açılmasının bu nedenle kararlaştırıldığını da kaydetti. 
Ataoğlu, müzenin tamamlanması için katkılarını esirgemeyen İskele Belediyesi’ne de teşekkür etti.
 

Son Güncelleme: 01.05.2018 17:23
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