ATAOĞLU, 21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİNDE CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA EŞLİK ETTİ

“KÜLTÜREL TANITIM DIŞ POLİTİKANIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun İstanbul’da düzenlenen 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya eşlik ettiği bildirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, 40’tan fazla ülkeden 500’e yakın devlet ve hükümet temsilcisi, akademisyen ve iş insanın yer aldığı kongrede, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulan KKTC standının açılışına katıldı.

Konuyla ilgili açıklamasında Ataoğlu, "Uluslararası alandaki kültürel tanıtım faaliyetleri, bir ülkenin dünyadaki görüntüsü, saygınlığı ve dolayısıyla hedeflenen dış politikanın etkinliği bakımından oldukça önemlidir" dedi.

Tanıtım faaliyetlerinin, belirli bir stratejiye oturtulmasının ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde ve işbirliği içinde çalışılmasının önemli olduğunu dile getiren Ataoğlu, kültürel tanıtımın dış politikanın ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.