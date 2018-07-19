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Ataoğlu: “20 Temmuz Barış Harekatı, Ada’da Tesis Edilen Barış, İstikrar Ve Huzurun Güvencesi Olmaya Devam Edecek”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın, Ada’da tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edeceğini belirterek, “Adada 1974’ten beridir devam eden istikrarlı barış ortamının devamı ancak Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı ile mümkündür” dedi.

Ataoğlu: “20 Temmuz Barış Harekatı, Ada’da Tesis Edilen Barış, İstikrar Ve Huzurun Güvencesi Olmaya Devam Edecek”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın, Ada’da tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edeceğini belirterek, “Adada 1974’ten beridir devam eden istikrarlı barış ortamının devamı ancak Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı ile mümkündür” dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Ataoğlu: “20 Temmuz Barış Harekatı, Ada’da Tesis Edilen Barış, İstikrar Ve Huzurun Güvencesi Olmaya Devam Edecek”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın, Ada’da tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edeceğini belirterek, “Adada 1974’ten beridir devam eden istikrarlı barış ortamının devamı ancak Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı ile mümkündür” dedi.

Ataoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türkü’nün geleceğini teminat altını almış, ayrıca Ada’nın eşit ve ortak sahibi olarak bizleri hürriyete kavuşturmuştur. Böylelikle Kıbrıs Türk halkı, tüm dünyaya yıllardır verdiği hak ve hürriyet mücadelesinde baskılara boyun eğmeyeceğini, özgürlük ve bağımsızlığını koruyacağını ispat etmiştir. Bu kararlı mücadelesinde Anadolu halkının Kıbrıs hassasiyeti, Kıbrıs Türk halkını hep çok daha güçlü kılmıştır. 20 Temmuz Barış Harekâtı, Ada’da tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir. Adada 1974’ten beridir devam eden istikrarlı barış ortamının devamı ancak Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı ile mümkündür. Özgürlük ve güvenlik için can veren bütün şehitleri rahmetle, kanını ve terini akıtan muharip gazileri, varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve varoluş mücadelesine katılan herkesi saygıyla ve hürmetle anıyorum.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirerek bu günü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlamamızı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne bir kez daha şükranlarımızı sunarız. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.”

 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 22:21
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