banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97185
ALTIN
216.666
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1464
EURO
6.3411
BRT Yasta
BRT YASTA
Karides hırsızları biri tutuklu biri serbest
BİRİ TUTUKLU BİRİ SERBEST
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tarım yine tutuklandı
TARIM YİNE TUTUKLANDI
banner282

Atan: “Kaçak İşçi Çalıştırma Konusunda Yaptırım Uygulanmalı”

Atan: “Kaçak İşçi Çalıştırma Konusunda Yaptırım Uygulanmalı”

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:17
Atan: “Kaçak İşçi Çalıştırma Konusunda Yaptırım Uygulanmalı”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, hükümetin öncelikle temel hizmetleri yerine getirmesi ve kaçak işçi çalıştırma konusunda yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

Metin Atan, bugün yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile yaptıkları görüşmeye ilişkin verdi.

Görüşmede, Çalışma Dairesi'ndeki sorunlar ve engellilerle ilgili yasa tasarısının görüşüldüğünü ifade eden Atan, bakana sıkıntıları ilettiklerini anlattı.

Görüşmede bu konularla birlikte ülkenin genel sorunları ve sıkıntılarını da değerlendirdiklerini ifade eden Atan "Dövizin artmasıyla birlikte zaten zor durumda olan çalışanlar altından kalkamayacağı bir yükün altına girmişlerdir. Bu konuda alınması gereken tedbirler ve kararlı politikalar istediğimizi dile getirdik" dedi.

Ülkede eğitim, çevre, sağlık ve güvenlik konusunda zaafiyetler olduğunu, kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin yeterince denetlenmediğini kaydeden Atan, hükümetin öncelikle temel hizmetleri yerine getirmesi, kaçak işçi çalıştırma konusunda yaptırım uygulaması gerektiğini vurguladı.

 

banner288
Son Güncelleme: 09.08.2018 18:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BRT Yasta
BRT Yasta
GÜNEY KIBRIS'TA 'SARI ALARM' VERİLDİ!
GÜNEY KIBRIS'TA 'SARI ALARM' VERİLDİ!
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanı Baybars İle Görüştü
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanı Baybars İle Görüştü
Dizdarlı: “Bakanlık Gereken Dikkat Ve İhtimamı Göstermiyor”
Dizdarlı: “Bakanlık Gereken Dikkat Ve İhtimamı Göstermiyor”
Erhürman: “Eğitimlere Devam Edeceğiz”
Erhürman: “Eğitimlere Devam Edeceğiz”
Oğuz: “Softa Şaşırtması Yapıyorlar”
Oğuz: “Softa Şaşırtması Yapıyorlar”
Girne Bölgesi Stratejik Gelişim Planı Çalıştayı Yapıldı
Girne Bölgesi Stratejik Gelişim Planı Çalıştayı Yapıldı
Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü yürürlükte
Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi Tüzüğü yürürlükte
Gazimağusa İlçesinde Zeytin Hasadına Başlama Tarihleri Açıklandı!
Gazimağusa İlçesinde Zeytin Hasadına Başlama Tarihleri Açıklandı!
Akıncı, New York Temsilciliği Görevine Atanan Korukoğlu’nu Kabul Etti!
Akıncı, New York Temsilciliği Görevine Atanan Korukoğlu’nu Kabul Etti!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim