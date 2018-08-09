Atan: “Kaçak İşçi Çalıştırma Konusunda Yaptırım Uygulanmalı”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, hükümetin öncelikle temel hizmetleri yerine getirmesi ve kaçak işçi çalıştırma konusunda yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.



Metin Atan, bugün yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile yaptıkları görüşmeye ilişkin verdi.



Görüşmede, Çalışma Dairesi'ndeki sorunlar ve engellilerle ilgili yasa tasarısının görüşüldüğünü ifade eden Atan, bakana sıkıntıları ilettiklerini anlattı.



Görüşmede bu konularla birlikte ülkenin genel sorunları ve sıkıntılarını da değerlendirdiklerini ifade eden Atan "Dövizin artmasıyla birlikte zaten zor durumda olan çalışanlar altından kalkamayacağı bir yükün altına girmişlerdir. Bu konuda alınması gereken tedbirler ve kararlı politikalar istediğimizi dile getirdik" dedi.



Ülkede eğitim, çevre, sağlık ve güvenlik konusunda zaafiyetler olduğunu, kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin yeterince denetlenmediğini kaydeden Atan, hükümetin öncelikle temel hizmetleri yerine getirmesi, kaçak işçi çalıştırma konusunda yaptırım uygulaması gerektiğini vurguladı.



