Atan, Hükümetin açıkladığı hayat pahalılığı rakamları gerçekleri yansıtmıyor”

“HAKKIMIZ OLANI ALMAKTA KARARLIYIZ”



Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, hükümetin açıkladığı hayat pahalılığı rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, “Bizi enayi yerine koymasınlar. Hakkımız olanı almakta kararlıyız” dedi.

Hükümetin açıkladığı hayat pahalılığı oranının yüzde 1.58 olduğunu, bunun komik olduğunu ifade eden Atan, “Patatesin 24 TL olduğu ülkede hayat pahalılığını böyle çıkarmak gerçekten komik. Türkiye bir çok şeyin ucuzlamasına rağmen 2.76 çıkarıyor, DPÖ müsteşarı bizimle dalga geçiyor. Hükümetin öngördüğü yüzde 40’tı. Ben yüzde 40’ı geçeceğini düşünüyorum. Bu ay 1.58 gelecek ay 2 bir sonraki ay da 2 diyecek ve 40’a tamamlayacaklar olayı. Gerçek yansıması bu değil. Bizi enayi yerine koymasınlar. Son 3 ayı, hakkımız olanı almakta kararlıyız” dedi.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların görüşmeler yaptığını, alınan kararlara son şeklini verip Cuma günü basın açıklaması yapacaklarını belirten Atan “Yasa gücünde kararnamede geri adım atılmaması durumunda eylemler başlayacak. Hükümet yetkililerini bir kez daha sağduyulu düşünmeye davet ediyorum. Hükümet tarafından yapılan icraatlar halkın menfaatleri doğrultusunda yapılmalı. Denetim yapıyoruz diyorlar fiyatlar aynı şekilde duruyor. Yeni moda da indirim kampanyası. 90 liralık ürünü 50 liraya düşmesi gerekirken kampanya adı altında 80 liraya düşürüyorlar. Bu gerçekten ayıp” ifadelerini kullandı.

ALIM GÜCÜ YERLERDE SÜRÜNÜYOR

Kendilerinin yaptığının hak arayışı olduğunu ifade eden Atan, hayat pahalılığından dolayı yerlerde sürünen alım gücünün karşılığında istenenin bir menfaat olduğunu ileri sürdü.

Atan şöyle devam etti: “Meclis’te 2010 sonrası giren arkadaşlarımızın hakları ile ilgili bir tasarımız görüşüldü. Eski çalışanlar ilk 7 yıl sonunda 3+3 yıl olacak şekilde terfi alabiliyordu. 47-2010 olanlar için 5 yıl isteniyordu. Bu eşitsizliktir. 7-79’da olduğu gibi ilk 7 yıl, 3+3 yıl olmak koşuluyla yapıldı. İkinci bir üniversite şartı da getirildi. Bunlarla ilgili yasa tasarımız komiteye gidecek ve bu sorunu aşmış olacağız.”

ÇELER’E FULL DESTEK

Atan şöyle devam etti:

“Şu an bürokratların değişimi söz konusu. Sayın Zeki Çeler’i duruşundan dolayı tebrik ediyorum. TDP sol görüşlü bir partimiz. Her zaman çalışanın yanında olan, popülizm yapmayacağını söyleyen parti.. 9 aylık süreçte iyi çalışan bir bakanlığın içine takoz koyuyorsunuz. Oradaki bürokratları alıyorsunuz. Bu yapılan doğru değil. Bu saygı meselesi. Kendisi topluma hizmet ettiğini, bunun bir takım işi olduğunu söylüyor. Çalışan kişiyi partili değil diye görevden almamalısınız. Parti içerisinden sayınÇeler’e büyük baskı var. Fakat Çeler partisine karşı dik duruyor. Kendisini takdir ediyorum. Sayın Çeler’e bu konuda full destek veriyorum”

DEVLETİN YAPMASI GEREKENİ BİZ YAPIYORUZ

Hak-İş’le birlikte Perşembe ve Cuma günü seminer düzenleyeceklerini, çalışanların kendisini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Metin Atan “Devletin yapması gereken seminerleri biz Kamu-Sen olarak düzenliyoruz. Bu konuda öncü olduğumuzu söyleyebiliriz. Semineri Türkiye’den gelen heyet bizim salonumuzda gerçekleştirecek. Türkiye’nin 8 ilinde yapılmış, 9’uncusu da ülkemizde ve sendikamızda yapılacak. Buradan Hak-İş’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAĞDUR EDİLİYOR

Atan şöyle devam etti:

“Bize gelen ek mesai kısıtlamaya gidileceği yönündeki söylemler doğrultusunda bakanlığa gidip müsteşarla görüştük. Sağlıkta elzem olduğu için çalışanlara yüzde yüz ek mesai hakkı veriliyor. Bunu bazı kişiler için yüzde 75’e çekeceklerini söylediler. Biz de bunun yanlış olacağını, Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledik. Onlar da bunun tamamen formalite gereği yapacaklarını, sadece rakamsal olarak bu düzenlemeyi yaptıklarını söylediler.”

Atan ilgilileri uyararak, şöyle konuştu:

“Hastanelere gönderilen bilgilerde bazılarının yüzde 75’e kadar bazılarının yüzde 100’e kadar yapacakları söylenmiş ve bu durum hemşirelere önceden tebliğ edilmemiş. Ağustos ayında ful çalıştırılan ve yüzde yüz fazla mesai yapan kişiye şimdi deniyor ki “Yüzde 75 yapacaktın, yüzde 25 kesiyoruz senden.” Kişinin bilgisi olmadan böyle bir şey yapamazlar. Biz sendika olarak bu durumun karşısındayız. Bunu düzenlemek yasaya aykırıdır. Kişiye tebliğ etmeden böyle bir şey yapamazlar. Ek mesaileri bazı üyelerimizin haberi olmadan kesilmiş. Bu konuda yasal yollara başvurup gerekeni yapacağız.”

