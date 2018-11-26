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Atalay İstanbul’da Düşen Eğitim Uçağında Şehit Olan Askerlere Allah\'tan Rahmet, Yaralıya Şifa Diledi

Lefkoşa, 26 Kasım18 (.): Din İşleri Başkanı Talip Atalay, İstanbul’da düşen eğitim uçağında şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet, yaralı olarak hastaneye kaldırılan askere  şifa diledi. 

Atalay İstanbul’da Düşen Eğitim Uçağında Şehit Olan Askerlere Allah\'tan Rahmet, Yaralıya Şifa Diledi

Lefkoşa, 26 Kasım18 (.): Din İşleri Başkanı Talip Atalay, İstanbul’da düşen eğitim uçağında şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet, yaralı olarak hastaneye kaldırılan askere  şifa diledi. 

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Atalay İstanbul’da Düşen Eğitim Uçağında Şehit Olan Askerlere Allah\'tan Rahmet, Yaralıya Şifa Diledi
Lefkoşa, 26 Kasım18 (.): Din İşleri Başkanı Talip Atalay, İstanbul’da düşen eğitim uçağında şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet, yaralı olarak hastaneye kaldırılan askere  şifa diledi. 

Atalay yayımladığı mesajda, şehit askerlerin ailelerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin acılarını paylaştığını belirtti. 

Atalay mesajında şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da eğitim amacıyla havalanan bir askeri helikopterin bugün saat 11.00 civarında düştüğünü, iki subay, iki astsubayın şehit olduğunu ve bir uzman çavuşun da yaralanarak hastanede ameliyata alındığını haberlerden büyük üzüntüyle öğrendik.

Birkaç saat önce İstanbul-Sancaktepe’de meydana gelen bu elim kazanın vuku bulduğu mahallede yaşayanlar arasında can kaybının olmaması -bir nebzede olsa- teselli kaynağımız olmuştur. 

İçimizi acıtan kaza nedeniyle şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet, yaralı olarak hastaneye kaldırılan askere Rabbimden şifalar dilerim. Şehit olan askerlerimizin ailelerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milletinin acılarını paylaşır, bir daha böyle acı olaylar yaşatmamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”

(TUĞ/ŞEB)
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