Atalay, Batman’da Şehit Olan Askerler Ve Endonezyadaki Depremde Ölenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı



Lefkoşa, 5 Ekim 18 (.): Din İşleri Birliği Başkanı Talip Atalay, Türkiye’de Batman iline bağlı Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olması, bir askerin yaralanmasının kendilerini derin üzüntüye sevk ettiğini söyledi.



Atalay yayımladığı taziye mesajında, huzur ve kardeşliğe karşı düzenlenen aşağılık saldırılara doğrudan/dolaylı destek verenleri şiddetle telin ettiğini belirterek, bu elim hadisede şehit olanlara ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.



Atalay, “Türk Milletinin, terör kurbanlarının acısını paylaşır, yaralılara Yüce Allah’tan acil şifalar dilerim” dedi.



Atalay mesajında ayrıca, Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda, 28 Eylül tarihinde meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce kişinin yaralanmasına sebep olmasından duyduğu derin üzüntüyü de dile getirdi.

Yaşanan bu afet neticesinde hayatlarını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet dileyen Atalay, ölenlerin yaslı ailelerine, yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına en içten taziyelerini iletti.

Atalay, ortaya çıkan hasar nedeniyle zor günler geçirenlere Allah’tan sabır ve kolaylıklar diledi.

CAMİLERDE DUA EDİLDİ

Atalay, bugün Cuma namazından önce tüm camilerde başta şehit olan askerler olmak üzere, bütün şehitler ve Endonezya’daki felakette hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim’den Yasin Suresi okunarak ruhlarına hediye edilerek, Yüce Allah’a dua edildiğini de kaydetti.

(TUĞ/HA)



