banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
191.386
DOLAR
4.8464
STERLİN
6.3623
EURO
5.6483
Gonyak hırsızlarına ek tutukluluk
GONYAK HIRSIZLARINA EK TUTUKLULUK
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katil elimizde kaldı
KATİL ELİMİZDE KALDI
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
DÜŞTÜĞÜ YERDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner282
Flaş Haber
Katil elimizde kaldı
Kapat

Atalay, Limasol’daki Camileri Ziyaret Etti!

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Limasol bölgesindeki Piskobu Camii, Pir Ali Dede Tekkesi, Arnavut ve Köprülü camilerini, mezar ve şehitlikleri ziyaret etti.

Atalay, Limasol’daki Camileri Ziyaret Etti!

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Limasol bölgesindeki Piskobu Camii, Pir Ali Dede Tekkesi, Arnavut ve Köprülü camilerini, mezar ve şehitlikleri ziyaret etti.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:26
Atalay, Limasol’daki Camileri Ziyaret Etti!

 Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Limasol bölgesindeki Piskobu Camii, Pir Ali Dede Tekkesi, Arnavut ve Köprülü camilerini, mezar ve şehitlikleri ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta Türklere ait kutsal mekânları ve Müslümanları ziyaret edip durum tespiti yapmak ve sorunları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, günlük ibadete açık olmayan Piskobu Camisi, ardından Pir Ali Dede Tekkesi ve Arnavut Camisi ve müştemilatı incelendi. Türk mezarları ve şehitliklerini de ziyaret eden Atalay’a Rum Eski Eserler Dairesi yetkilileri de eşlik ederek, ziyaret edilen yerlerle ilgili brifing verdi.

Bu ziyaretlerin ardından Köprülü Camisi’ne geçen Talip Atalay, camiyi ziyaretinin yanı sıra, cami cemaati ve orada yaşayan Türklerle bir araya geldi. Yapılan görüşmede, bölgedeki Müslümanların yaşadıkları dini problemlere ilaveten cami, mezarlık, tekke ve türbeler ile ilgili sorunlar ve bunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, talepler not edildi.

Ziyarette Prof. Dr. Talip Atalay’a, Hala Sultan İmamı ve Temsilci Şakir Alemdar ve Din İşleri görevlisi Haşim Alkan eşlik etti.

Açıklamada, Din İşleri Başkanı Atalay’ın, bu çerçevedeki ziyaretlerine devam edeceği belirtildi.

 

banner288
Son Güncelleme: 27.07.2018 18:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Temmuz 2018 Cumartesi Gündemi
28 Temmuz 2018 Cumartesi Gündemi
Kalkınma Bankası Bölge Toplantıları Düzenliyor...
Kalkınma Bankası Bölge Toplantıları Düzenliyor...
Sağlık Bakanlığı Travmatik Olayların Aktarılış Biçiminin Şiddet Olaylarının Yayılmasına Neden Olduğunu Belirtti
Sağlık Bakanlığı Travmatik Olayların Aktarılış Biçiminin Şiddet Olaylarının Yayılmasına Neden Olduğunu Belirtti
Bağımsızlık Yolu Hükümeti Kadına Ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Konusunda Adım Atmamakla Suçladı
Bağımsızlık Yolu Hükümeti Kadına Ve Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Konusunda Adım Atmamakla Suçladı
Emekli Yüzbaşı Mahmut Akay, Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Emekli Yüzbaşı Mahmut Akay, Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hava Sıcaklığı En Yüksek 38 Derece Olacak!
Hava Sıcaklığı En Yüksek 38 Derece Olacak!
Polis bülteni!
Polis bülteni!
Özersay BRT’ye Konuştu: “HP Bu Hükümetin Günah Keçisi Yapılıyor... Yeni Koalisyon Pazarlığı Yok”
Özersay BRT’ye Konuştu: “HP Bu Hükümetin Günah Keçisi Yapılıyor... Yeni Koalisyon Pazarlığı Yok”
Kadın Eğitimi Kolektifi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı!
Kadın Eğitimi Kolektifi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı!
Basın-Sen Afrika Gazetesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Dava Açılmasını Eleştirdi
Basın-Sen Afrika Gazetesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Dava Açılmasını Eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim