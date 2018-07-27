Atalay, Limasol’daki Camileri Ziyaret Etti!

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Limasol bölgesindeki Piskobu Camii, Pir Ali Dede Tekkesi, Arnavut ve Köprülü camilerini, mezar ve şehitlikleri ziyaret etti.



Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta Türklere ait kutsal mekânları ve Müslümanları ziyaret edip durum tespiti yapmak ve sorunları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, günlük ibadete açık olmayan Piskobu Camisi, ardından Pir Ali Dede Tekkesi ve Arnavut Camisi ve müştemilatı incelendi. Türk mezarları ve şehitliklerini de ziyaret eden Atalay’a Rum Eski Eserler Dairesi yetkilileri de eşlik ederek, ziyaret edilen yerlerle ilgili brifing verdi.



Bu ziyaretlerin ardından Köprülü Camisi’ne geçen Talip Atalay, camiyi ziyaretinin yanı sıra, cami cemaati ve orada yaşayan Türklerle bir araya geldi. Yapılan görüşmede, bölgedeki Müslümanların yaşadıkları dini problemlere ilaveten cami, mezarlık, tekke ve türbeler ile ilgili sorunlar ve bunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, talepler not edildi.



Ziyarette Prof. Dr. Talip Atalay’a, Hala Sultan İmamı ve Temsilci Şakir Alemdar ve Din İşleri görevlisi Haşim Alkan eşlik etti.



Açıklamada, Din İşleri Başkanı Atalay’ın, bu çerçevedeki ziyaretlerine devam edeceği belirtildi.



