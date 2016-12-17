Atalay, Kayseri’deki Terör Saldırısına Destek Verenleri “Şiddetle Telin” Etti

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Türkiye’de yaşanan terör saldırılarına doğrudan veya dolaylı destek verenleri ve arkasındaki zihniyeti “şiddetle telin” etti.

Atalay yazılı açıklamasında, Kayseri’de bugün bomba yüklü bir araçla yapılan ve 13 kişinin şehit olması, 48 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısından duyduğu derin üzüntüyü vurguladı.

Tüm Türkiye’nin huzurunu bozmak, içine kapanmaya zorlamak, Türk halkının sabrını tüketmek isteyen odakların, terör saldırılarıyla çoluk çocuk demeden binlerce kişiyi şehit ettiğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

“Yüce Allah’ın işaret ettiği kardeşliğe asla gölge düşüremeyecekler, terör örgütleri ve terörden beslenen şer odakları asla başarılı olamayacaklardır. İnancımızda, duamızda bu minvaldedir.

Bu duygularla, huzur ve kardeşliğe karşı düzenlenen bu tür saldırılara doğrudan/dolaylı destek verenleri ve arkasındaki zihniyeti şiddetle telin eder, bu elim hadise nedeniyle şahsım ve temsil ettiğim camia adına Türk Halkının, terör kurbanlarının ve yakınlarının acısını paylaşır, yaralılara Yüce Allah’tan acil şifalar dilerim.”