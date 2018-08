Atalay: “Bayramlar, Manevi Tarihe Yolculuk Yapma, Sevinçleri Paylaşma Günü”

DİN İŞLER BAŞKANI ATALAY’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bayramların, manevi tarihe yolculuk yapma, sevinçleri paylaşma günleri olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türkleri olarak Kurban Bayramını hakka, iyiye, güzele yakın olma anlayışıyla, ibadet ruhuyla eda ediyor; bayramlarımızı sevginin, sadakatin, fedakârlığın simgesi olarak görüyor ve bu çerçevede idrak ediyoruz” diyen Talip Atalay yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Ülke genelinde 21 Ağustos 2018 Salı günü saat 07.00’da kılınacak bayram namazıyla bir Kurban Bayramına daha adım atmış olacağız” dedi.

Atalay, özü itibari ile Cenab-ı Hakk’a bağlılığın ifadesi ve ona teslimiyetin göstergesi olan Kurbanın, hem müminler açısından, hem toplumun diğer fertleri açısından hem de bizzat toplumun kendisi için hak ve hakikate bağlığın, bu uğurda her türlü fedakârlığın yapılabileceğinin ifadesi olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı’nda namazın KKTC’de 07.00, Bayraktar Camisi’nde 07.00, Köprülü Camisi’nde 07.00’da, Hala Sultan Tekkesi’nde ise 09.00’da kılınacağını belirten Atalay, Lefkoşa- Hz. Ebubekir Camisinde düzenlenecek program ve kılınacak bayram namazının 06.20-07.20 arasında canlı yayınlanacağını kaydetti.

Atalay, bayram nedeniyle 28 Ağustos’ta Larnaka’da bulunan Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret de gerçekleştirileceğini hatırlattı.

KURBAN

Aralay mesajında şöyle dedi:

“Kurban; Müminler arasında kardeşlik bağlarını güçlendirerek, toplumda dayanışma ruhunu canlı tutar. Bireyin kendi isteğiyle toplumun diğer fertleriyle yardımlaşmasını sağlayarak, zengin ile fakir arasında insani bir köprü, manevi bir bağ kurarak, ortaya çıkan sosyal adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

Kurban; belirli özellikteki hayvanın, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun Kurban edilmesi ve etinin yine belirli şartlarda değerlendirilmesi demektir. Akıllı, hür, mukim ve mali durumu yerinde olan Müslümanlarca her yıl yerine getirilen bir ibadettir.

Kurban aynı zamanda İslam’ın beş temel esası arasında yer alan Hac ibadetinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Bayram gününde Hac ibadeti için Kâbe’de bulunan Müslümanlar, Arafat’ta ellerini açarak, bütün insanlığın kardeşliği ve huzuru için dua ederken, aynı zamanda dünyanın her noktasından bu yakarışlara bütün Müslümanlar eşlik ediyor. Kıbrıs Müslümanları olarak bizlerde bu dualara eşlik ediyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak Kurban Bayramını hakka, iyiye, güzele yakın olma anlayışıyla, ibadet ruhuyla eda ediyor; bayramlarımızı sevginin, sadakatin, fedakârlığın simgesi olarak görüyor ve bu çerçevede idrak ediyoruz.”

MANEVİ YOLCULUK

Bayramların, manevi tarihe yolculuk yapma, sevinçleri paylaşma günleri olduğuna işaret eden Atalay, “Bu günlerin kucaklayıcı atmosferini fırsat bilmeli, birbirimizi daha fazla anlamaya gayret etmeliyiz. Bayramlarda anne ve babamızın rızasını almalı, çocuklarımızla her zamankinden daha özel ilgilenerek onlara bayramı hissettirmeli, sevindirmeliyiz. Öksüz ve yetimlere ulaşmaya çalışmalı, ihtiyaçlarını gidermeli, sevindirmeli ve gücümüz yettiğince bayramın coşkusunu yaşatmalıyız” dedi.

“Kurban ile ilgili birkaç hususu da hatırlatmak isterim” diyen, Atalay şöyle devam etti:

“Her ibadette olduğu gibi, şüphesiz Kurban ibadetinin de bir amacı vardır ve bazı ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır. Öncelikle ve özellikle, kurbanın ehil kimseler tarafından ve usulüne uygun şekilde kesilmesi ve kurbanlık hayvana eziyet edilmemesi, şefkatle davranılması gerekir. Her ibadette olduğu gibi Kurban ibadetinde de temizlik esastır. Kurban ibadeti yerine getirilirken hem hijyene özen gösterilmeli hem de çevre kirliliğine sebebiyet verilmemelidir.

Bu duygularla, başta halkımız olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik eder, yapılan ibadet ve kurbanların kabul olmasını diler, yakın coğrafyamızda hüküm süren savaş, terör ve gözyaşının son bulmasını, bayramın tüm insanlık için barış, huzur, güven ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.”