Atakara: “Ülkesel Fizik Plan Lefkoşa’nın Sular Altında Kalmasıyla Önemli Bir Boyut Kazandı”

Uluslararası Kalkınma Derneği Başkanı Cemil Atakara “Ülkesel Fizik Planı”nın öneminin Lefkoşa’nın sular altında kalmasıyla daha da önemli bir boyut kazandığını kaydetti.

Atakara yazılı açıklamasında, Lefkoşa’nın sorunlarının yasakçı tutumlar içeren bir planla çözülemeyeceğini belirtti ve “Lefkoşa adanın tek planlı şehridir ve durumu ortadır. Biz Uluslararası Kalkınma Derneği olarak doğru hazırlanacak ve tek taraflı olmayacak Ülkesel Fiziki Plana, her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu kamuoyuna duyururuz” dedi.