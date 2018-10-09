Atakan’dan “Dünya Posta Günü” Kutlaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Dünya Posta Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Atakan’ın nesajında, Dünya Posta Birliği’nin (UPU) kuruluş tarihi olan 9 Ekim, 1969'da yapılan UPU kongresinde alınan kararla, bu tarihin "Dünya Posta Günü" olarak kabul edildiğini ve o günden beri de dünya çapında kutlandığını hatırlattı.

Atakan, “Ülkemizde zor şartlar altında yürütülen posta hizmetlerinin beklenen seviyeye gelmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu vesile ile geçmişte ülkemizin dış dünya ile bağlantısını sağlayan değerlerimizden biri olan Posta Dairesinin, uzun yıllardan beridir özveri ile çalışan gelmiş geçmiş tüm personelinin Dünya Posta Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.” İfadesini kulandı.