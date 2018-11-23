Atakan Yeni Ercan Havalimanı’nda İncelemelerde Bulundu

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapımı devam eden yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü Oğuz Akçay’ın gerçekleştirdiği sunumun ardından T&T yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Atakan, havalimanı terminal inşaatını da gezdi.

Yetkililer, Atakan’a inşaat çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.

Bakan Atakan’a incelemeleri sırasında Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi eşlik etti.

(ÖZ/YIL) FOTOĞRAFLI