Atakan Lefkoşa’da Yolcu Taşıma İzni Bulunan İşletme Sahipleri Ve Kar-iş İle Görüştü



Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bugün Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde yolcu taşıma izni bulunan işletme sahipleri ve Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme ile birlikte, paydaşların Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde tek bir şirket çatısı altında birleşerek modern otobüslerle, kapsamı geniş ve tüm vatandaşlar ile birlikte ülkede çalışma veya üniversite eğitimi almak için bulunan yabancılara hizmet verecek bir toplu taşıma sistemi oluşturulmasının ilk adımı atıldı.

(ŞEB/HA)

