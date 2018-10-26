Atakan, İstanbul Yeni Havalimanının Açılışına Katılacak

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapımı tamamlanan İstanbul yeni havalimanının 29 Ekim’deki açılış törenine katılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Atakan, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın davetlisi olarak açılış törenine katılmak üzere pazar günü İstanbul’a hareket edecek.İstanbul seyahati sırasında Atakan’a, Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun eşlik edecek.Atakan, 28 ülkenin ulaştırma bakanının katılacağı açılış töreninde KKTC’yi temsil edecek. Atakan ve beraberindeki heyet törenin ardından 29 Ekim’de adaya dönecek.(EMR/GÜL)