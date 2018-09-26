Atakan, Aplıç Kapısındaki Çalışmaları İnceledi





Lefkoşa, 26 Eylül 18 : Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Vekili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yakın gelecekte sınır geçişlerine açılması planlanan Aplıç kapısındaki çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün bölgeye gitti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Atakan, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının araç ve yaya geçişlerine açılması ile ilgili, “Kıbrıs Rum tarafı hazır olduğunu bildirdiğinde, biz hazır olmuş olacağız” ifadelerini kullandı.Bakan Atakan, Aplıç’taki incelemenin ardından Gemikonağı’nda bulunan Cengiz Topel Anıtı önündeki virajın, yol güvenliği açısında tehlike arz eder nitelikte olmaktan çıkarılması amacıyla yapılan çalışmaları denetledi.Çalışmalar sonucunda söz konusu virajın mevcut 6 metre olan genişliği 8 metreye çıkartılacak, 400 metrelik bölümde 1000 tonluk asfaltlama ve ülke iklim şartlarına dayanıklı 1200 metre yol boya uygulaması yapılacak.(AK/HÖ)