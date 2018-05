"Atakan: “Turistler Otostop Çekiyor, Bu Bizim İçin Ayıp“

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN'IN BASIN TOPLANTISI (2-SON)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkede öğrencilere de turistlere de toplu taşıma hizmeti verilemediğini kaydederek, “Ülkemize gelen turistler otostop çekiyor. Bu da bizim için bir ayıp” dedi.

Toplu taşıma için sıfırdan bir çalışma başlattıklarını açıklayan Atakan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak bütün ülkenin toplu ulaşımına el atmamız mümkün değil. Şu anda Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne belediyeleri ile çalışma başlattık. Pilot uygulamaları hayata geçireceğiz. 2018’de değilse bile bunun sonuçlarını 2019’da göreceğimizi umuyorum” açıklamasında bulundu.

Sabit kamera cezalarının istenilen hızda dağıtılamadığını, ciddi birikmeler olduğunu da söyleyen Atakan, bunu ortadan kaldırmak için ilgili firmanın yazılım geliştirdiğini açıkladı.

Atakan, “Olası ihlallerin anında tespitini sağlayacağız. Sürücü kameraya yazılsın da bu aylar sonra ortaya çıksın... Bu durum son bulacak” dedi.

Bakan Atakan, bugün düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtladı.

(BAKANLIK VE POLİS)… “BİR ŞEYLER YAPMA GAİLESİ TAŞIYAN İKİ KURUM VAR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, polisin trafik denetimlerindeki rolüne ilişkin soruyu yanıtlayarak, başlatılan seferberliğin birçok bileşenden oluştuğunu bunun en önemlilerinden birinin de polis olduğunu söyledi.

Atakan şöyle konuştu:

“Denetim noktasında yapacağımız iş birliğinin temelleri aslında önceden atıldı. Polis Genel Müdürlüğü bu konuda her türlü katkıyı koymada hazırdır. Polisle iş birliğimiz konusunda tam bir kararlılık vardır. Birbirine emir veren değil, birlikte hareket eden, çaresizce seyredilen sorunların ortadan kaldırılabilmesi için bir şeyler yapma gailesi taşıyan iki kurum var. Göreve başladığımız tarihten bugüne kadar polisle özellikle işletme izinleri, kaçak taşımacılığa karşı 100’den fazla denetim gerçekleştirdik. Sadece bir telefon açıp ekip rica etmemiz yeterli oldu. Emir yetkimiz olsa bu kadar uyum içinde çalışamazdık diye düşünüyorum.”

ÖZEL GÜVENLİK YASA TASARISI ALT KOMİTEDE… YAKIN ZAMANDA GENEL KURULA GELECEK

Atakan, polisle ilgili soru üzerine yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

“Polis teşkilatının mevcut yapısında bir personel problemi olduğu ortadadır. Hükümetin gündeminde ve Meclis alt komitesinde olan Özel Güvenlik Yasa Tasarısı çerçevesinde bu konuda ciddi bir rahatlama olacak. Tasarı yakın zamanda Genel Kurul’a gelecek. Bu yasayla ciddi bir rahatlama sağlanacak. Polis teşkilatının özellikle işi dışında kitabet işiyle uğraşan, gereksiz noktalarda nöbet işiyle uğraşan personelin genel anlamda polis gücüne katılımı aşamasında… Biz bunun ciddi bir aşama olduğunu düşünüyoruz. Bütün bunlara ek olarak 2018’deyiz. Teknolojinin getirdiği nimetlerden ülkemizin denetim anlamında yararlanacağı bir dönem olacak. Örneğin seyrüseferle ilgili denetimlerin sokaklarda, 45 derece sıcağın altında polis çevirmesiyle değil de plaka takip sisteminin üzerinden yapılacağı, yine buna benzer denetimlerin, siz normal aracınızı kullanırken, sizi takip eden kameralar tarafından yapılacağı bir döneme giriyoruz.”

LEFKOŞA-GİRNE YOLUNDAKİ İŞLEMLER HAFTA SONU BİTECEK

Yollar konusundaki soruları da yanıtlayan, Lefkoşa-Girne yolundaki tüm işlemlerin içinde bulunulan haftanın sonu itibarıyla biteceğini kaydeden Bakan Atakan, “Oraya öyle bir alt yapı yapıldı ki bir benzeri KKTC’de şu an yok” dedi.

“Artık toplum olarak buna hazır olmak zorundayız. Her şeyden şikayet ediyoruz. Düzeltilmesi konusunda bir adım atıldığında yine şikayet ediyoruz ama öyle bir lüksümüz yok. Bir şeylerin sağlıklı, güvenli ve uzun süreli olması önemli” şeklinde konuşan Atakan, şunları ekledi:

“2019’un ikinci yarısına kadar ülke karayolları bağlamında bir şantiyeye dönecek. Kavşakların birçoğunu yeniden elleyeceğiz. Lefkoşa-Mağusa yolunu, Mesarya’da, Karpaz’da, batıda, doğuda, birçok yolu yeniden elleyeceğiz. Bu ellemeler, bugüne kadar yapıldığı gibi ‘bir yeri keselim, oraya asfaltçık dökelim, yolu da boyayalım da bu iş bitsin’ şeklinde olmayacak. 2019’un ikinci yarısına kadar bir şantiyenin içinde yaşamaya bugün itibarıyla alışmak durumundayız. Bu kısa süreli çekeceğimiz cefanın sonu daha uzun süreli bir sefa olacak. Ciddi anlamda da güvenli bir alt yapıya kavuşmuş olacağız.”



BASIN TOPLANTISINDA BAKAN ATAKAN’IN GS ROZETİNE DİKKAT ÇEKİLDİBasın mensuplarından biri Bakan Atakan’ın ceketindeki Galatasaray rozetine işaret ederek, “Şampiyonluğunuz kutlu olsun” dedi ve reklam tabelaları, seyrüsefer ve plaka konusunda Bakana soru yöneltti:PLAKA TAKİP SİSTEMİAtakan, soruyu şöyle yanıtladı:“Lefkoşa-Girne, Lefkoşa-Mağusa, Lefkoşa-Güzelyurt yollarında kuralları ihlal eden tabelaların tespitini yaptık. Sahipleri ile iletişime geçtik. Belli süreler verdik. Olumsuz dönüş almadık. Bakanlık, genel hizmetlerin birçoğunu yerel yönetimlerle iş birliği içinde gerçekleştirmek zorunda. Seyrüseferlerle ilgili toplanan ücretler Maliye’ye gidiyor. Belli dilimler çerçevesinde bakanlığımıza ayrılan payı alıyoruz. Geliştirdiğimiz projeler çerçevesinde, kullanılmayan, proje yapılmadığından ellenilmeyen birçok hibe kaynağı var. Bunların ana payı TC’nin verdiği hibe kalemleri. Biz bu sene bize ayrılanın hepsini kullanacağız. Kullanamayan bakanlıklarınkine de talibiz. Bunu yapmak zorundayız. Ortaya koyduğumuz, koyacağımız birçok proje var. Karşılıklarının olacağına da inanıyoruz. Plaka takip sistemi, mevcut plakaların değişim tarihini öne almamızın en önemli sebebi. Bu sistem, karayolu ağımızın çeşitli noktalarına yerleştirilecek sadece seyrüsefer takibi değil, başka anlamda da, araba çalıntı mı, bir sıkıntı var mı, sigortası ödenmiş mi gibi birçok bilgiyi anında belli bir merkeze ulaştırabilecek alt yapı. Bu ilk etapta ada genelinde 28 adet kurulacak. Bunu artırmayı da düşünüyoruz. Bu her anlamda güvenlik için de önemli bir olgu.”Toplu taşıma konusundaki soruya karşılık Bakan Atakan şunları söyledi:“Toplu taşıma ülkemizin en büyük problemlerinden biri. 100 binden fazla öğrencimizin olmasıyla övünüyoruz ama bu öğrencileri adada dolaştıramıyoruz. Dünyada bir ülkeden diğer ülkeye giden turistlerin yüzde 51’i tur operatörleriyle değil kendi başına hareket ediyor. Ülkemize gelen turistler yollarda otostop çekiyor. Bu da bizim için bir ayıp. Onlara da toplu taşıma imkanı sunamıyoruz. Toplu taşıma için sıfırdan bir çalışma başlattık. Bütün ülkenin toplu ulaşımına el atmamız mümkün değil. Yerel yönetimleri de bir paydaş olarak kabul edip onların da buna dahil olmasıyla belli bir aşama kaydedebiliriz. Ülkemizdeki 28 belediyeden kaç tanesi bu büyüklükteki toplu ulaşımı hayata geçirebilir ve idame ettirebilir bu da ayrı bir soru. Şu anda Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne belediyeleri ile bu yönde bir çalışma başlattık. Pilot uygulamalar hayata geçireceğiz. 2018’de değilse bile bu yıl içinde tohumlarını atıp 2019’da ilk ürünlerini göreceğimizi umuyorum.”“KAZAYA KARIŞMIŞ BİR BETON MİKSERİNİN NEDEN O NOKTADA DEVRİLDİĞİNİ BELİRLEYEMİYORUZ… BU ACI BİR GERÇEK”Araçların denetlenmesi noktasında ciddi bir eksiklik olduğunu, bunu vurguladıklarını belirten Atakan, “Şu anki araç muayene istasyonlarımızın çağdaş normlarda hizmet vermediğini, kamyon, otobüs gibi ağır vasıtaları denetleyecek alt yapıda olmadıklarını biliyoruz. Bu bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Yakın zamanda kazaya karışmış bir beton mikserinin hangi sorundan dolayı o noktada devrildiğini belirleyemiyoruz. Bu acı bir gerçek. Son dönemlerde sıklıkla araç yangın haberlerine rastlıyorum. Şu anda şartname hazırlama noktasındayız. Seçim yasaklarından sonra ihale sürecini başlatacağız. Artık araç muayene istasyonları kamu-özel ortaklığında hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dıştan müdahale edilmenin mümkün olmayacağı bir o aracın denetlenmesi… Bu çok önemli.”Sabit kamera cezalarının istenilen hızda dağıtılamadığını, ciddi birikmeler olduğunu söyleyen Atakan, bunu ortadan kaldırmak için ilgili firmanın yazılım geliştirdiğini açıkladı.Atakan, geliştirilen bu yazılımla ülke genelindeki sabit hız radarlarının, “point to point” kameraların ve polislerin araçlarındaki mobil radarların hepsinin uyum halinde çalışması ve ihlal halinde bunun anında merkeze bildirilmesi için alt yapı oluşturulacağını kaydetti.Atakan, “Olası ihlallerin anında tespitini sağlayacağız. Kameraya yazılsın da bu aylar sonra ortaya çıksın... Bu durum son bulacak” dedi.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile benzin istasyonlarında alkollü ürünlerin satışının durdurulduğunu anımsatan Atakan, “Bu tek başına bir sorunu çözmez. Ben bunun bilinçle ilgili olduğunu düşünüyorum. İsteyen istediği kadar alkol tüketebilir ama alkol tüketen kişinin direksiyon başına geçmemesi önemli. Caydırıcı cezalar bilinç yerleşene kadar önemli bir araç olabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.Atakan, toplu taşımanın devlet dairelerine entegrasyonunun da olumlu bir adım olabileceğini, basının soruları arasında gelen bu öneriyi de gündemine aldığını söyledi.AKSU: “HEDEFE ULAŞMAK İÇİN KARARLIYIZ”Trafik ve Ulaştırma Mühendisi Taner Aksu, “28 yıl sene ülkeye trafik güvenliğinin gelmesi için çalıştım. Sayın Bakan göreve gelir gelmez bana Amerika’dayken ulaştı. Birkaç toplantımızdan sonra, ‘Taner Abi senin yıllardır bahsettiğin değişimi seninle birlikte yapmak istiyoruz. Kararın nedir?’ diye sordu. Sevinçten ve duygusallıktan dondum. Kararım belli değil mi? Niye buradayız? Biz başlangıç yapıyoruz. Trafik güvenliğine ve ulaştırmaya bütün olarak bakacağız. Sayın Bakan’ın ve müsteşarın girişimi, bizlerle birlikte bir takım kurması 1990’lı yıllarda yapılsaydı trafik kazalarında kaybettiklerimizin yarısı hayatta olacaktı, o kadar insan sakat kalmayacaktı” şeklinde konuştu.Aksu, kimsenin elinde sihirli değnek olmadığını, çalışmaların sonucunun zamanla görüleceğini belirterek, “Hedefe ulaşmak için kararlıyız. Birbirimize güveniyoruz. Gece gündüz çalışmaya hazırız. Başka çaremiz yok” dedi.Taner Aksu, problem olan noktaları bir bir incelemeye başladıklarını ifade ederek, örnek olarak Lefkoşa’daki Açık Öğretim Fakültesi’nin olduğu noktaya işaret etti, “Güvenli trafik ışık sisteminin ülkeye gelmesinden kaçındık. Aslında bu ülkeye trafik ışığı yağdırmak değildi. Dünyada şehir içindeki sorunlar çemberlerle ya da trafik ışıklarıyla çözülüyor. Bizim burada 28 trafik ışığımız var. 3’ü çalışmaz. 4’ü de yaya geçidi. Açık Öğretim Fakültesi’nin olduğu köşedeki sorun nasıl çözülebilir? Trafik ışığıyla değil… Hastanenin önüne de dokunmak lazım. Bunların onlarcasına bakıyoruz. Bunlarla ilgili belediyelerle de çalışma yapacağız. Halkın güvenli ve akan bir trafiğe kavuşması mümkün” şeklinde konuştu.Aksu, “Değişime bugün başlıyoruz. 40 yıl başlanmadı. Bir takım kurduk ama biz yeterli değiliz. Hepimiz olmalıyız. 7 E olmalı, bütün bu mekanizma çalışmalı. Çalışmaması için de sebep yok. Uygulanması için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Yapmaktayız” dedi.