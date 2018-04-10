ATAKAN, TC KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ KARTAL VE HEYETİNİ KABUL ETTİ



PROJELERİN EN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI İÇİN ORTAK MUTABAKAT SAĞLANDI



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC’deki projelerle ilgili yerinde incelemelerde bulunmak ve var olan sorunların giderilmesine yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirmek amacı ile ülkemizde bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye kaynaklı yol yapım projelerinin gidişatı, bazı bölgelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, projelerin bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulması için gerekenin en hızlı şekilde yapılması konusunda ortak görüş birliğine varıldı.

Görüşmede, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, TC Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı, Yol Yapım Daire Başkanı Ali Rıza Kıran, Etüd Proje Daire Başkanı Hüsamettin Kırcı, Araştırma Daire Başkanı Sina Kızıroğlu, Taşınmazlar Daire Başkanı Fatih Gümrükçü ve TC Karayolları Kıbrıs İşleri Koordinatörü Erhan Özkaya da yer aldı.