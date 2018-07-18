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Atakan, internet hizmetlerindeki indirimin vatandaşa yansımamasına seyirci kalmayacaklarını söyledi

AĞUSTOS AYINDA GÜNCELLENECEK ÜCRETLER TÜZÜĞÜ İLE ADSL HİZMETİNE EK OLARAK VDSL İNTERNET HİZMETİ DE VERİLECEKTİR

Atakan, internet hizmetlerindeki indirimin vatandaşa yansımamasına seyirci kalmayacaklarını söyledi

AĞUSTOS AYINDA GÜNCELLENECEK ÜCRETLER TÜZÜĞÜ İLE ADSL HİZMETİNE EK OLARAK VDSL İNTERNET HİZMETİ DE VERİLECEKTİR

18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:01
Atakan, internet hizmetlerindeki indirimin vatandaşa yansımamasına seyirci kalmayacaklarını söyledi

AĞUSTOS AYINDA GÜNCELLENECEK ÜCRETLER TÜZÜĞÜ İLE ADSL HİZMETİNE EK OLARAK VDSL İNTERNET HİZMETİ DE VERİLECEKTİR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, gerekli tüzükler geçirildikten sonra servis sağlayıcılarının internet hizmetlerini ucuzlatmaması durumunda kendilerinin vatandaşa ucuz internet satabilecek yapıda olduğunu söyleyerek, “gerekirse gayri resmi regülatör olacağız, bu indirimin 3-5 kişinin uhdesinde kalıp vatandaşa yansımamasına seyirci kalmayacağız” dedi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan kısa bir süre önce Türk Telekom ile Telekomünikasyon Dairesi arasında imzalanan işbirliği protokolünün kapsamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Atakan, geçen hafta itibariyle Türk Telekom ile Telekomünikasyona Dairesi arasında var olan hizmet sözleşmesini yenilediklerini belirterek, hizmet sözleşmesinin en son 2009 yılında yenilendiğine işaret etti.
“Türk Telekom bizim şu anda 2 fiber optik ağla bağlanarak internet hizmetini ve buna bağlı data hizmetlerini aldığımız kuruluştur” diyen Atakan, son yıllarda özellikle internette ciddi teknolojik gelişmeler yaşandığını ve bu gelişmelerin hizmetlerde ucuzlamaya da yol açtığını ancak KKTC’de bu konuda herhangi bir girişim yapılmadığını belirtti.
Hükümet olarak ortaya koydukları bir perspektif olduğunu ve bu çerçevede bilişim sektörüne ayrı bir önem verdiklerini dile getirerek, “Özellikle bilişim sektörü ki dünyada artık ekonomik anlamda da büyüme, ivme kazanan bir sektör, 5 yıl önce dünyanın en büyük 10 şirketinin içinde 1 tane teknoloji şirketi varken bugün 7 tane var. Ciddi şekilde büyüyen bir sektör” dedi.
Türk Telekom’la 1.5 aylık bir çalışmanın ardından internet konusunda hem hızı arttıracak hem de fiyatı düşürecek, ülke lehine ciddi sonuçlar doğuracak bir anlaşma revizesi yaptıklarını ifade eden Atakan, şu an KKTC’de saniyede 75 gigabitlik bir bant kapasitesinin yıl sonuna kadar hayata geçirilecek yatırımlarla önümüzdeki 3 yıllık sürede saniyede 150 gigabite çıkarma hedefinde olduklarını vurguladı.
Şu anda 5 megabitlik bir son kullanıcı hızı olduğunu bunun da yeni nesil erişim sistem yatırımları ile ortalama 30 megabite kadar çıkmasını planladıklarını anlatan Atakan, buna mukabil olarak da alış fiyatlarında yüzde 50’ye varan indirimler olacağını vurguladı.
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ BİR TOPTANCI
Atakan, Telekomünikasyon Dairesi’nin aslında bir toptancı olduğuna, Türk Telekom’dan aldığı hizmeti ülkedeki 30 kadar internet servis sağlayıcısına ve iki mobil operatörüne sattığına işaret ederek, “biz özellikle düşük bant toptan internet alan internet servis sağlayıcılarına bu satış noktasındaki fiyatlarda yüzde 50’ye varan ucuzluk yapacağız” dedi.

Altyapı anlamında, özellikle fiber optik hatların kullanımı ve cazip hale getirilmesi için de bir dizi çalışma yaptıklarını dile getiren Atakan, “hizmet kapasitesine göre 5-6 bin TL tutan fiber optik bağlantı ücretini sabit 250TL’ye indiriyoruz. Buradaki amaç fiber optik kullanımını arttırmak ve çok da sağlıklı olmayan radyo linklerini ortadan kaldırmak” dedi.

Şu an dairenin uhdesinde olan bir fiber altyapısı bulunduğunu, buna yakın zamanda Türkiye’den gelen su hatlarıyla birlikte döşenen fiber optik tüpünü de dahil edeceklerini dile getiren Atakan, “ülke içerisinde bir ring altyapı elde etmek için fiber optik tüpünün devri ile birlikte bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.
Bu ringin oluşmamasından dolayı fiber optiğin çok verimli kullanılamadığını ancak bu çalışmaların tamamlanmasıyla verimsizliğin ortadan kalkacağını ve daha hızlı, kesintisiz ve daha uygun fiyatlı internet hizmetini servis sağlayıcılarına sunmuş olacaklarını belirtti.
ÜCRETLER TÜZÜĞÜ İLE ADSL HİZMETİNE EK OLARAK VDSL İNTERNET HİZMETİ DE VERİLECEKTİR
Internet servis sağlayıcılarının bu hızı ve uygun fiyatı vatandaşa yansıtmasının da takipçisi olacaklarını ifade eden Atakan, buna ek olarak verilen ADSL hizmetine, ağustos ayında yapılacak ücretler tüzüğünün ardından VDSL internet hizmetini de vermeye başlayacaklarını duyurdu.
VDSL’in daha geniş bantta daha hızlı ve seri bir internet hizmeti sağlayacağını anlatan Atakan, “En az 25 megabit ile 100 megabit hızına kadar yayılan bir band olacak” dedi.
Atakan, Ağustos’taki tüzük değişikliğiyle Lefkoşa ve Girne’de belirli lokasyonlarda VDSL internet hizmeti verecek olan sistemin, 2018 sonuna kadar bu yeni nesil sistemlerin Güzelyurt, Mağusa ve Lefke bölgelerinde de hizmet vermeye başlaması için ihale sürecinin devam ettiğini aktardı.
Uzmanların bu şekilde bir altyapı güncellemesinin tüketicilerin faturalarına da olumlu yansıyacağı noktasında görüş belirttiğini söyleyen Atakan, “Bu yöndeki indirim ve iyileştirilmelerin vatandaşa yansıtılması konusunda da bakanlık olarak gerekli takibi yapacağız” dedi.
Tüm bu hizmet ve işbirliğinin, bakım noktasında da hizmet sunmayı gerektirdiğine işaret eden Atakan, tatil dönemlerinde yaşanacak teknik aksaklıklara anında müdahale için de her türlü teknik donanıma sahip bir bakım ekibi oluşturma noktasında olduklarını belirterek, “Bu ekip tabiri caizse 7/24 adanın herhangi bir yerinde oluşabilecek fibere bağlı arızalara müdahale edip giderecek” dedi.
“GEREKİRSE GAYRİ RESMİ REGÜLATÖR OLACAĞIZ”
Atakan, kendilerinin internet servis sağlayıcılarına hizmet satan toptancı konumunda olduklarını belirterek, “Bu serbest piyasa ekonomisiyle bağlantılı ama biz serbesttir deyip bırakmayacağız. Yaptığımız yüzde 50 indirim yaptım vatandaşa yansıtma at cebine yaklaşımına izin vermeyeceğiz. Serbest piyasa ekonomisi kurallarının işlediği düşüncesiyle internet servis sağlayıcılarına sağlanan bu indirimin halka yansıtılması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.
Atakan, tüzük geçtikten sonra servis sağlayıcıları internet hizmetini ucuzlatmadığı takdirde kendilerinin vatandaşa ucuz internet satabilecek yapıda olduğunu söyleyerek, “Gerekirse gayri resmi regülatör olacağız, bu indirimin 3-5 kişinin uhdesinde kalıp vatandaşa yansımamasına seyirci kalmayacağız” dedi.
Vatandaşın internet sağlayıcılarına ödediği ücretin sadece daireden alınan internet hizmeti için olmadığına işaret eden Atakan, daireye ödenen payın yanı sıra servis sağlayıcıların bir dizi maliyeti olduğunu da hatırlattı.
Atakan, servis sağlayıcıların maliyetlerini düşürmek için de tüketiciye verilen kutuların, yükselticilerin belli bir dönem için gümrük muafiyetinde olması gibi farklı noktalarda çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Atakan, bu çalışmaların sonucunda vatandaşın kesinlikle verdiği paranın karşılığında hızlı ve sorunsuz internete kavuşacağını vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 18.07.2018 18:33
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