Atakan: “Hükümetin CAS’ın kapatılması veya yer hizmetleri veren şirketleri bire indirme gibi bir kararı yok”

MECLİS GENEL KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI

ERCAN HAVAALANI YER HİZMETLERİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YASA TASARISI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı'nda yer hizmetleri veren CAS şirketinin kapatılması veya yer hizmeti veren şirketlerin sayısının bire indirilmesi gibi bir kararları olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı hakkında ilk sözü UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı.

TATAR

Tatar, Ercan’da yer hizmeti veren iki tane şirket olduğuna işaret ederek, burada gündemde olanın çalışanın haklarının nasıl korunacağı olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığı’nın bugün Meclis gündemine gelen konuyla ilgili bir çalışması olup olmadığını soran Tatar, kararnamenin kaldırılmasıyla yer hizmeti verecek tek şirket kalacağını kaydetti.

CAS’ın ortadan kalkmasıyla, çalışanların mağduriyet yaşayabileceğini ifade eden Tatar, çalışanların sokağa atılması halinde, kendilerinin bunun karşısında olacağını söyledi.

Tatar, CAS’ın gerçekten hizmet verdiğine işaret ederek, yer hizmetlerinin tek şirkete verilmesinin kabul edilebilir olmadığını, muhakkak rekabet olması gerektiğini belirtti.

AMCAOĞLU

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu da, Ercan Havaalanı’nda yer hizmetlerinde haksız rekabetin önlenebilmesi için en az iki şirketin olması gerektiğine işaret etti.

Doğru ve sağlıklı şekilde hizmet verilebilmesi için CAS’ın hizmetine ihtiyaç olduğuna işaret eden Amcaoğlu, CAS’ın hizmetlerine devam edebilmesinin hükümetin görevleri arasında bulunduğunu kaydetti.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, hükümetin CAS’ın kapatılması veya yer hizmetleri veren şirketleri bire indirme gibi bir kararı olmadığını, bu konuda yapılan konuşmaları hayretle dinlediğini vurguladı.

Gerek muhalefet, gerek iktidarın vatandaşlara doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgi vermesi gerektiğini ifade eden Atakan, CAS’ın mevcut durumunun devam ettirebilmesi için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını vurguladı.

Atakan, CAS’ın yaşamını ekonomik akılla devam ettirebilmesi için hükümet ve bakanlığın çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

ERHÜRMAN

Meclis’te bugün zaman zaman yaşanan nisap sıkıntısı nedeniyle açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, önceki gün akşam yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bugün evinde dinlendiğini söyledi.

Erhürman, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin ise ailevi bir nedenden dolayı, DP Milletvekili Koral Çağman’ın ise ailesinden birisinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Meclis’te bulunamadıklarını anlattı.

Erhürman, UBP’nin nisap konusunda gösterdiği tavrı eleştirdi.

OĞUZ



Erhürman’dan sonra söz alan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, Başbakan’ın konuşmasını “ajitasyon” olarak niteledi.Oğuz, YDP’nin Meclis’in açılmasına verdiği desteğe değinerek, bunun alışkanlık haline getirildiğini iddia etti.Meclis 26 milletvekilinin katılımıyla açıldıysa, 26 milletvekilinin oturum bitene kadar Meclis’te bulunması gerektiğini ifade eden Oğuz, YDP’nin nisaba sürekli destek vermesinin, hükümetin sorgulanması anlamına geldiğini savundu.ARIKILIYDP Milletvekili Erhan Arıklı da, geçmişte yapılanların tartışıldığı bir ortamın, Meclis’i bir yere götüremeyeceğini ifade ederek, olumlu muhalefet tavırlarını sürdüreceklerini söyledi.Üç tane iktidar partisi milletvekilinin insani nedenlerle Meclis’te olamayacağını ifade eden Arıklı, “Gönül isterdi ki bizden önce ana muhalefet partisi nisaba yardımcı olsun. Halkın bize verdiği görevi yerine getirmeliyiz” dedi.Arıklı, hükümete 100 günlük süre verdikleri, hükümete icraatlarını yerine getirebilmek için yeni bir avans verdiklerini ve yerel seçime kadar hükümete destek vermek adına bu akşam MYK’larını toplayacaklarını söyledi.Konuşmaların ardından Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı madde madde görüşülerek, açık oylama usulüyle oylandı. Tasarı 24 kabul, 8 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.Genel Kurul’da daha sonra İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.BEROVAUBP Milletvekili Özdemir Berova, Sanayi Odası’nın rutin işlemlerindeki bir takım sıkıntıların giderilmesinin söz konusu olacağına işaret ederek, tasarıya olumlu oy vereceklerini açıkladı.Berova, yasamadaki sıkıntılara değinerek, bu sıkıntının rutin değişiklikler yapabilmesini zorlaştırdığını, bunun giderilmesi için bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.TATARUBP Milletvekili Ersin Tatar, tasarıya olumlu oy vereceklerini ifade ederek, uzun vadeli bir ekonomi için Sanayi Odası’na önemli görevler düştüğünü vurguladı.Tatar, kendileri için Sanayi Odası’nın iyi çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.Sanayi bölgelerinin gelişmesine ve düzenlemelere önem verilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, dövizdeki yükselişin sanayide, turizmde ve insanların yaşam kalitesinde yarattığı bazı sıkıntılara da işaret etti.NAMİEkonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de yasa tasarısına verilen destek için teşekkür ederek, oy birliği ile geçecek daha çok yasa tasarısı olması temenni etti.Konuşmalar sonrasında tasarı oy birliğiyle kabul edildi.Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Emlakin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi oy birliği ile kabul edildi.Bu oylamanın ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü çalışmaları tamamlandı. Meclis’in bir sonraki birleşimi 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.