Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102519
ALTIN
189.942
DOLAR
4.5836
STERLİN
6.1554
EURO
5.3953
Pasaport kimin?
PASAPORT KİMİN?
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
“KKTC’DE EBOLA VAKASI YOK”
Hava sıcaklığı artıyor..
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
banner282
Flaş Haber
Pasaport kimin?
Kapat

Atakan: “Hükümetin CAS’ın kapatılması veya yer hizmetleri veren şirketleri bire indirme gibi bir kararı yok”

MECLİS GENEL KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI

Atakan: “Hükümetin CAS’ın kapatılması veya yer hizmetleri veren şirketleri bire indirme gibi bir kararı yok”

MECLİS GENEL KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:25
Atakan: “Hükümetin CAS’ın kapatılması veya yer hizmetleri veren şirketleri bire indirme gibi bir kararı yok”

MECLİS GENEL KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI

ERCAN HAVAALANI YER HİZMETLERİ HAKKINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN YASA TASARISI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı'nda yer hizmetleri veren CAS şirketinin kapatılması veya yer hizmeti veren şirketlerin sayısının bire indirilmesi gibi bir kararları olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi. 
Meclis Genel Kurulu’nda, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı hakkında ilk sözü UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı. 
TATAR 
Tatar, Ercan’da yer hizmeti veren iki tane şirket olduğuna işaret ederek, burada gündemde olanın çalışanın haklarının nasıl korunacağı olduğunu söyledi. 
Çalışma Bakanlığı’nın bugün Meclis gündemine gelen konuyla ilgili bir çalışması olup olmadığını soran Tatar, kararnamenin kaldırılmasıyla yer hizmeti verecek tek şirket kalacağını kaydetti. 
CAS’ın ortadan kalkmasıyla, çalışanların mağduriyet yaşayabileceğini ifade eden Tatar, çalışanların sokağa atılması halinde, kendilerinin bunun karşısında olacağını söyledi.  
Tatar, CAS’ın gerçekten hizmet verdiğine işaret ederek, yer hizmetlerinin tek şirkete verilmesinin kabul edilebilir olmadığını, muhakkak rekabet olması gerektiğini belirtti. 
AMCAOĞLU
UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu da, Ercan Havaalanı’nda yer hizmetlerinde haksız rekabetin önlenebilmesi için en az iki şirketin olması gerektiğine işaret etti. 
Doğru ve sağlıklı şekilde hizmet verilebilmesi için CAS’ın hizmetine ihtiyaç olduğuna işaret eden Amcaoğlu, CAS’ın hizmetlerine devam edebilmesinin hükümetin görevleri arasında bulunduğunu kaydetti. 
ATAKAN 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, hükümetin CAS’ın kapatılması veya yer hizmetleri veren şirketleri bire indirme gibi bir kararı olmadığını, bu konuda yapılan konuşmaları hayretle dinlediğini vurguladı. 
Gerek muhalefet, gerek iktidarın vatandaşlara doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgi vermesi gerektiğini ifade eden Atakan, CAS’ın mevcut durumunun devam ettirebilmesi için çok ciddi bir çalışma yaptıklarını vurguladı. 
Atakan, CAS’ın yaşamını ekonomik akılla devam ettirebilmesi için hükümet ve bakanlığın çalışmalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.  
ERHÜRMAN 
Meclis’te bugün zaman zaman yaşanan nisap sıkıntısı nedeniyle açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, önceki gün akşam yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bugün evinde dinlendiğini söyledi. 
Erhürman, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin ise ailevi bir nedenden dolayı, DP Milletvekili Koral Çağman’ın ise ailesinden birisinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Meclis’te bulunamadıklarını anlattı. 
Erhürman, UBP’nin nisap konusunda gösterdiği tavrı eleştirdi. 
OĞUZ 

banner277
Erhürman’dan sonra söz alan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, Başbakan’ın konuşmasını “ajitasyon” olarak niteledi. 
Oğuz, YDP’nin Meclis’in açılmasına verdiği desteğe değinerek, bunun alışkanlık haline getirildiğini iddia etti. 
Meclis 26 milletvekilinin katılımıyla açıldıysa, 26 milletvekilinin oturum bitene kadar Meclis’te bulunması gerektiğini ifade eden Oğuz, YDP’nin nisaba sürekli destek vermesinin, hükümetin sorgulanması anlamına geldiğini savundu. 
ARIKILI 
YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, geçmişte yapılanların tartışıldığı bir ortamın, Meclis’i bir yere götüremeyeceğini ifade ederek, olumlu muhalefet tavırlarını sürdüreceklerini söyledi. 
Üç tane iktidar partisi milletvekilinin insani nedenlerle Meclis’te olamayacağını ifade eden Arıklı, “Gönül isterdi ki bizden önce ana muhalefet partisi nisaba yardımcı olsun. Halkın bize verdiği görevi yerine getirmeliyiz” dedi.   
Arıklı, hükümete 100 günlük süre verdikleri, hükümete icraatlarını yerine getirebilmek için yeni bir avans verdiklerini ve yerel seçime kadar hükümete destek vermek adına bu akşam MYK’larını toplayacaklarını söyledi. 
Konuşmaların ardından Ercan Havaalanı Yer Hizmetleri Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı madde madde görüşülerek, açık oylama usulüyle oylandı. Tasarı 24 kabul, 8 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.  
Genel Kurul’da daha sonra İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin ivedilikle görüşülen “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı. 
BEROVA 
UBP Milletvekili Özdemir Berova, Sanayi Odası’nın rutin işlemlerindeki bir takım sıkıntıların giderilmesinin söz konusu olacağına işaret ederek, tasarıya olumlu oy vereceklerini açıkladı.
Berova, yasamadaki sıkıntılara değinerek, bu sıkıntının rutin değişiklikler yapabilmesini zorlaştırdığını, bunun giderilmesi için bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.   
TATAR 
UBP Milletvekili Ersin Tatar, tasarıya olumlu oy vereceklerini ifade ederek, uzun vadeli bir ekonomi için Sanayi Odası’na önemli görevler düştüğünü vurguladı. 
Tatar, kendileri için Sanayi Odası’nın iyi çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. 
Sanayi bölgelerinin gelişmesine ve düzenlemelere önem verilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, dövizdeki yükselişin sanayide, turizmde ve insanların yaşam kalitesinde yarattığı bazı sıkıntılara da işaret etti.
NAMİ 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de yasa tasarısına verilen destek için teşekkür ederek, oy birliği ile geçecek daha çok yasa tasarısı olması temenni etti. 
Konuşmalar sonrasında tasarı oy birliğiyle kabul edildi. 
Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Emlakin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi oy birliği ile kabul edildi. 
Bu oylamanın ardından Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü çalışmaları tamamlandı. Meclis’in bir sonraki birleşimi 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.  
 

Son Güncelleme: 21.05.2018 16:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer: “belediye Halk İle Yeniden Barışacak”
Ctp Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer: “belediye Halk İle Yeniden Barışacak”
Sigortacılık Haftası Çerçevesinde Bisiklet Turu Düzenleniyor
Sigortacılık Haftası Çerçevesinde Bisiklet Turu Düzenleniyor
Yerel Seçime Doğru… Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Bellapais’taydı
Yerel Seçime Doğru… Ctp Girne Belediye Başkan Adayı Karaman, Bellapais’taydı
Kktc İnsan Hakları Derneği, Cohen’i Protesto Etti
Kktc İnsan Hakları Derneği, Cohen’i Protesto Etti
Sertoğlu: “ 2 yılda sorunlar bitecek”
Sertoğlu: “ 2 yılda sorunlar bitecek”
“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı
“DAÜ - KAM 9. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” başladı
Trafik güvenliği ve ulaşımda değişim için çalışma başladı
Trafik güvenliği ve ulaşımda değişim için çalışma başladı
Harmancı: “Geçmişin kötü izlerinden kurtulduk, bugününü kurtardık, geleceği planlıyoruz”
Harmancı: “Geçmişin kötü izlerinden kurtulduk, bugününü kurtardık, geleceği planlıyoruz”
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 1 Haziran’da Gerçekleştiriliyor
Uluslararası Final Üniversitesi Giriş Ve Burs Sınavı 1 Haziran’da Gerçekleştiriliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim