Atakan: “Hedef Lefke’yi kolay ve güvenli ulaşılabilir ilçe yapmak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hedeflerinin Lefke’yi en kısa ve en güvenli şekilde ulaşılabilir bir ilçe haline getirmek olduğunu belirtti.

Atakan, bakanlık yetkilileriyle birlikte Lefke’yi ziyaret ederek, bakanlığa bağlı dairelerde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Atakan, Güzelyurt – Lefke yolu, yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a Özel Kalem Müdürü Ramadan Beysun, Posta Dairesi Müdürü Söğüde T. Besimler, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ve Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da eşlik etti.

Ziyaret öncesinde Atakan ve heyeti, uzun zamandan beridir yaşanan bazı hukuksal sorunlar nedeniyle yapımına ara verilen Güzelyurt - Lefke çift şerit yolun sorunlu olan bölgelerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Bakan Atakan daha sonra Lefke İlçesi’ne geçerek, bölge halkı ile bir araya geldi.

Lefke’nin eksiklikleri ve sorunları hakkında vatandaşlarla sohbet eden Atakan, ardından Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

Atakan, daha sonra Posta ve Telekomünikasyon dairelerinin şubelerini ziyaret ederek, personel ile görüştü.

Atakan, Aplıç Geçiş Kapısı noktasında da incelemelerde bulundu.

Atakan ziyarette yaptığı açıklamada, “Yolun Güzelyurt – Doğancı arasındaki bölümünü kısa bir süre içerisinde çalışılmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Devamında da Lefke girişindeki sorunların çözümü ile birlikte, hedefimiz en kısa süre içerisinde Lefkemizi en kısa ve en güvenli şekilde ulaşılabilir bir ilçe haline getirmektir” ifadelerini kullandı.