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Atakan, Ercan’da İnceleme Yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapımı devam eden Ercan Uluslararası Havaalanı inşaatında inceleme yaptı.

Atakan, Ercan’da İnceleme Yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapımı devam eden Ercan Uluslararası Havaalanı inşaatında inceleme yaptı.

17 Nisan 2018 Salı 17:43
Atakan, Ercan’da İnceleme Yaptı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yapımı devam eden Ercan Uluslararası Havaalanı inşaatında inceleme yaptı.

Bakanlık açıklamasına göre, yetkililerin inşaat çalışmalarıyla ilgili sunumunu dinleyen Atakan, daha sonra yüklenici firma Taş Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ile havaalanı inşaatını gezdi.

Atakan'a, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı da eşlik etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Ercan İtfaiye Şubesi’ni de ziyaret etti ve personelle sohbet etti. Ercan İtfaiye Şubesi’nde çalışan personelin sıkıntılarını dinleyerek not alan Atakan, kısa dönemde çözülebilecek sorunların aşılması için çalışacaklarını söyledi.

Son Güncelleme: 17.04.2018 22:38
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