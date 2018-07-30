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Atai: “Mısır Ve İsrail Büyükelçilerinin Açıklamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan Resmi Cevap Verilmemesi Kabul Edilebilir Değil”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Aktaç Atai, Mısır ve İsrail büyükelçilerinin, Türkiye’nin karasularında doğalgaz aramaktan vazgeçmemesi durumunda askeri güç kullanacakları açıklamasında bulunduğunu belirterek, buna Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi cevap verilmemesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Atai: “Mısır Ve İsrail Büyükelçilerinin Açıklamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan Resmi Cevap Verilmemesi Kabul Edilebilir Değil”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Aktaç Atai, Mısır ve İsrail büyükelçilerinin, Türkiye’nin karasularında doğalgaz aramaktan vazgeçmemesi durumunda askeri güç kullanacakları açıklamasında bulunduğunu belirterek, buna Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi cevap verilmemesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
Atai: “Mısır Ve İsrail Büyükelçilerinin Açıklamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan Resmi Cevap Verilmemesi Kabul Edilebilir Değil”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Aktaç Atai, Mısır ve İsrail büyükelçilerinin, Türkiye’nin karasularında doğalgaz aramaktan vazgeçmemesi durumunda askeri güç kullanacakları açıklamasında bulunduğunu belirterek, buna Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi cevap verilmemesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.
Atai yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti ve hükümet üyelerinin resmi kanallar yerine sosyal medya üzerinden açıklama yapmasını eleştirdi.
BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyonu’nun (UNFICYP) görev süresini 6 ay daha uzatmasına tepki veren Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan bu hususta eylem planını da ortaya koymasını beklediklerini ifade eden Atai, Barış Gücü’nün 1967 ve 1974’teki olaylarda 100’ün üzerinde Türkün katledilmesine göz yumduğunu savundu.
Atai, “Kıbrıs Türk’ünün Birleşmiş Milletler Gücü’nü adada barındırması değil, Birleşmiş Milletler’e bu katliamlar nedeni ile dava açması gerekmektedir” dedi.
Atai, hükümet ortaklarının dış siyaset üzerinde milli bir konsensus sağlamalarını, aksi takdirde istifa edip ülkenin önünü açmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 30.07.2018 14:25
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