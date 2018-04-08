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Astronotlar yalan testini geçti: Gerçekten yalnız değilmişiz

"Evrende yalnız mıyız" sorusu insanlığın en büyük ve en gizemli sorularından biridir kuşkusuz. Bu hafta içerisinde yapılan bir araştırma bu sorunun yanıtını veriyor, üstelik NASA'nın efsanevi astronotları Buzz Aldrin, Al Worden, Edgar Mitchell ve Gordon Cooper, özel bir testten geçerek bunu adeta doğruladı.

Astronotlar yalan testini geçti: Gerçekten yalnız değilmişiz

"Evrende yalnız mıyız" sorusu insanlığın en büyük ve en gizemli sorularından biridir kuşkusuz. Bu hafta içerisinde yapılan bir araştırma bu sorunun yanıtını veriyor, üstelik NASA'nın efsanevi astronotları Buzz Aldrin, Al Worden, Edgar Mitchell ve Gordon Cooper, özel bir testten geçerek bunu adeta doğruladı.

08 Nisan 2018 Pazar 17:34
Astronotlar yalan testini geçti: Gerçekten yalnız değilmişiz
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ABD’de geçtiğimiz hafta yapılan bir araştırma, evrende yalnız olmadığımızı söyleyen astronotların gerçekten doğru söylediğini ortaya koydu. ABD’nin Ohio eyaletindeki BioAcoustic Biology Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, aralarında Ay’a da giden astronotların sesleri analiz edildi.

Çok özel bir teknolojiyle yapılan analize katılan isimler arasında Ay’a ikinci kez basan Buzz Aldrin’in yanı sıra Apollo 15’in pilotu Al Worden ile birlikte Gordon Cooper ve Edgar Mitchell da bulunuyor. Araştırmacılar, geçmişte katıldıkları görevde uzaylı veya tanımlanamayan cisim gördüklerini söyleyen astronotların seslerini analiz ederek sonucu açıkladı.

FBI ve ABD polisi tarafından yakın zaman içerisinde kullanılması planlanan yeni teknoloji yalan dedektörünü ilk kez kullanan astronotlardan Aldrin, “Uzayda gözlemleyebildiğimiz kadar yakından bir şey gördük. L şeklindeydi. Bir şey gördüm ama mantıklı yanım bunu anlatamıyor” dedi. Aldrin’in açıklamalarını değerlendiren Sharry Edwards, astronotların seslerinin incelendiği ve sesteki iniş çıkışların analiz edildiğini aktardı.

Araştırmada NASA’nın hayatını kaybeden eski astronotlarından Gordon Cooper ve Edgar Mitchell’in geçmişte yaptığı açıklamaların kayıtlarının analiz edildiği ifade edildi. Uzmanlar, Apollo 14’te görev yapan Mitchell’in birkaç UFO gördüğünü, Cooper’ın ise tanımlanamayan bir cihaz ordusu tarafından takip edildiğini ifade etmişti. ABD’li uzmanlar iki astronotun da analiz sonucunda doğruyu söylediğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
AstronotlarEvrende Yalnız Mıyız
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