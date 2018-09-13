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Asteğmen Ve Çavuş Celbi Ant İçti

Asteğmen Ve Çavuş Celbi Ant İçti

13 Eylül 2018 Perşembe 10:27
Asteğmen Ve Çavuş Celbi Ant İçti

TUĞGENERAL ALGAN: “MEHMETÇİK VE MÜCAHİT OMUZ OMUZA KIBRIS TÜRKÜ’NÜN GÜVENCESİDİR”
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan 41/3’üncü dönem asteğmen ve 41/1’inci dönem çavuş celbi Gülseren Kışlası’nda düzenlenen törenle ant içti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende sancak tanıtıldı, ant içme icra edildi.
Celp adına Çavuş Samet Ildırar’ın konuşmasının ardından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.
Törende başarılı personele rütbeleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan tarafından takıldı.

Ant içme töreni, çavuş rütbelerinin takılması, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tefik Algan’ın konuşması, bando konseri, Ayvasıl katliamı canlandırması, halk oyunları gösterisi, Mücahitler Marşı ve tören geçişi ile tamamlandı.

ALGAN
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan törende yaptığı konuşmada, çavuş ve asteğmen celbinin 6 hafta gibi bir sürede asker ocağına uyum sağlayarak vatan savunmasına hazır birer Mücahit olduklarını kaydetti.
Algan, ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu vurgulayarak, bu andın göreve bağlılık, kanun, nizam ve örf ve adetlere uymanın sesli ifadesi olduğunu belirtti.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Kıbrıs Türkü’nün çektiği acı ve karanlık günler nedeniyle özlemle beklenen Mehmetçik’in 20 Temmuz 1974’te Mücahit’le kucaklaştığını, acı ve karanlık günlere son verdiğini, Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi.
Algan, bugün Mehmetçik ve Mücahit’in sarsılmaz bağ ve inançla hudutlarda omuz omuza, Kıbrıs Türkü’nün güvencesi olduğunu ve güvencesi olmaya da devam edeceğini vurguladı. 
Bugün ant içen genç Mücahitlerin, atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşımakta olduklarını kaydeden Algan, ulvi görevi devam ettirerek bayrağı daima göklerde dalgalandıracaklarına inanç belirtti.
Ailelere hitaben “Yarınları güvenle emanet ettiğiniz evlatlarınız artık bizim de evlatlarımız olmuştur” diyen Algan, kendilerine emanet edilen evlatları daha iyi durumda, fikren ve bedenen gelişmiş olarak ailelerine teslim etmenin en büyük görevleri olduğunu söyledi.
Tuğgeneral Algan, ant içenlerin, en genç Mücahitler olarak mükemmel birer asker olmalarını beklediklerini ifade etti.
ILDIRAR
Celp adına konuşan Çavuş Samet Ildırar, kendi vatanlarında özgür ve başı dik olarak vatani görevlerini yapmanın kıvancını yaşadıklarını ifade etti.
Ildırar, vatani görevlerini çelik bir disiplin ve sarsılmaz imanla yapacaklarını kaydetti.
Ildırar, “Kıbrıs Türkü’nü eski günlere döndürmek isteyenler bizim azim ve kararlılığımız karşısında hayallerini asla gerçekleştiremeyecekler” dedi.
Ildırar, Atatürk ilkelerine bağlılıkla milli davanın yılmaz savunucuları olacaklarını, ettikleri yemine hayatları boyunca sadık kalacaklarını söyledi.
 

Son Güncelleme: 13.09.2018 14:19
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