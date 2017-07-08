Asmaaltı Ve Arasta Esnafı Derneği, Çözüm Beklentisi Taşıyanların “hayal” İçinde Olduğunu Savundu

Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, federal bir çözüm beklentisi taşıyan kesimlerin “hayal” içinde olduğunu savundu.

Lefkoşa, 8 Temmuz 17 (.): Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, federal bir çözüm beklentisi taşıyan kesimlerin “hayal” içinde olduğunu savundu.

Dernek Başkanı Müezzinoğlu, Kıbrıs sorununun geldiği son aşamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İsviçre’de yer alan Kıbrıs Konferansı’nın beklediği yönde sonuçlandığını, bu sonuca karşın Birleşik ve Federal Kıbrıs beklentisi taşıyanların “hayal içinde” olduğunu savundu.

Müezzinoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun uzlaşmaz olduğunun söylendiğini belirterek 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve eski Rum lider Dimitris Hristofyas’ın ve şimdi de aynı yaştan ve ikisi de Limasollu olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasidis’in niye anlaşamadığını sordu.

Müezzinoğlu, “Bu şartlar altında Birleşik Kıbrıs ve Federal Devlet tezi çökmüştür ve mezara konmuştur. Bunun için at gözlüğü takanların Kıbrıs Türkü2nün sabrını zorlamaya hakları yoktur. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz” ifadelerine de yer verdi.

(ID/GÜL)