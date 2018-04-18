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Aslı Enver şokta!

Murat Boz...

Aslı Enver şokta!

Murat Boz...

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:46
Aslı Enver şokta!
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Uzun süredir aşk yaşayan Murat Boz ve Aslı Enver geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ünlü çiftten ayrılıkla ilgili bir açıklama gelmezken, Boz ve Enver'in neden ilişkilerini bitirdiği merak konusu oldu

Aslı Enver ve Murat Boz'un 2.5 yıllık ilişkileri sona ermişti. İkilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etmişti. Kelebek yazarı Onur Baştürk, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığının perde arkasını yazdı. İşte o yazı...

Yanılmışım. Murat Boz ve Aslı Enver ayrılığı konusunda. Pazar yazısında şöyle demiştim: “Kesin Aslı Enver bitirmiştir. Çünkü evi terk eden Aslı olmuş.”

Oysa bitiren Aslı Enver olmamış. Aniden, hiçbir gerekçe göstermeden ilişkiyi bitiren Murat Boz’muş.

Aslı Enver’in hâlâ şokta olduğunu söylüyor ona yakın kaynaklar.

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