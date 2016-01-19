Aslanköy’de Meydana Gelen Kazada Gelişme

ASLANKÖY’DE MEYDANA GELEN KAZADA GELİŞME

Dün saat 15:30 sularında Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda gerçekleşen ölümlü trafik kazasına sebebiyet verme suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

8.01.2016 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu 30-35 kilometreleri arasında, Önder ÖZENGİL (E-29), yönetimindeki FJ 987 plakalı van araç ile çift şeritli yolda, Gazimağusa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrederken, yolun sola virajlanan kısmına geldiğinde, seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı harcamadan dikkatsiz bir şekilde ve sinyal vermeden sol şeride geçmeye çalışması sonucu, o esnada gerisinden sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden ve dikkatsiz bir şekilde sağ şeritte seyreden araçları solundan geçmeye çalışan Tutku KARAM (K-24) yönetimindeki FP 029 plakalı salon aracı sıkıştırması ile FJ 987 plakalı araca çarpmamak için direksiyonu sola kıran FP 029 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun içerisinde zig zag çizip döndükten sonra yolun solundan çıkarak, yoldan iki metre aşağıda tarla içerisinde bulunan akasya ağacına aracının arka sağ yan kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu, FP 029 plakalı araçta, arka koltukta emniyet kemeri bağlanmamış halde yolcu olarak bulunan Keziban KARAM (K-55) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Aynı araç sürücüsü ve aracın ön koltuğunda yolcu olarak bulunan, Hüseyin KARAM (E-64), yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. FJ 987 plakalı araç sürücüsü durmayarak kaza mahallinden ayrılmıştır. FJ 987 plakalı araç sürücüsü Önder ÖZENGİL tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.







