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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Askı Listelerine İtiraz Süresi 3 Gün Uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu’ na 2015–2016 tahıl üretim yılında yapılan Tahıl ( Arpa, Buğday Yulaf, Tritikale), hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanlarına ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listelerine itiraz süresi 3 gün daha uzatıldı.

Askı Listelerine İtiraz Süresi 3 Gün Uzatıldı
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Genel Tarım Sigortası Fonu’ na 2015–2016 tahıl üretim yılında yapılan Tahıl ( Arpa, Buğday Yulaf, Tritikale), hasıllık, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanlarına ait hazırlanan köy ve üretici bazındaki askı listelerine itiraz süresi 3 gün daha uzatıldı.

Fondan yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık Cuma günü sona ermesi gereken itiraz süreleri üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 21 Aralık 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri askı Listeleri üzerinde bulunan “duyuru”  kısmından öğrenilebilecek ve itirazlar kaza ve/veya bölge Tarım Daireleri ile Fon’a yapılacak.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği belirtildi.

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Askı Listeleriİtiraz Süresi
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