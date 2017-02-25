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25 Şubat 2017 Cumartesi 14:44

Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi 4 Mart’ta Lokmacı’ya Yürüyüş Ve Basın Açıklaması Yapacak

Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi 4 Mart'ta Lokmacı'ya Yürüyüş Ve Basın Açıklaması Yapacak
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İki toplumlu “Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi”nin, 4 Mart Cumartesi günü yürüyüş ve basın açıklaması yapacağı açıklandı.

Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) yapılan açıklamada, partinin de parçası olduğu Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin askersiz Lefkoşa ve Kıbrıs talebini bir kez daha sokakta ortaya koymak için önümüzdeki cumartesi saat 15.00’te Sarayönü Meydanı’nda buluşup, saat 16.00’da Ledra’da (Lokmacı) basın açıklamasında bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, bunun inisiyatifin 12. eylemi olacağı belirtildi ve tüm siyasi partilerle örgütlere katılım çağrısı yapıldı.

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