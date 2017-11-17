Askere değil kekliğe ateş ettim!

Böyle avcılık olmaz... Asker'e ateş etti!



Lefke-Yedidalga’da önceki gün avlanırken, askeri yasak bölgeye yaklaşıp, görev başındaki askerle tartıştıktan sonra iki el ateş eden zanlı S.N., “Adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla dün sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yaşanan olayla ilgili tutuklanan zanlı S.N.’nin soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Zanlı S.N’nin, avlandığı sırada askeri yasak bölgeye yaklaştığı ve görevi başındaki askerle tartıştıktan sonra iki el ateş ettiği olayda polis, şaşmalardan birinin askerin köprücük kemiğine diğerinin ise sol baldırına isabet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis: “Zanlı 1 el havaya, 1 el de askerin üzerine dikey ateş etti”

Lefke Kaza Mahkemesi Yargıcı Füsun Cemaller’in huzurunda görüşülen davada, iddia makamında Başsavcılı adına davada Savcı Hüseyin Ruso ve zanlının avukatı Osman Yoldaşlar mahkemede hazır bulundu. Savcı Ruso, Polis Memuru Yaşar Küçükandaç’ı tanık olarak dinletti.

Polis Memuru Küçükandaç, çiftçilikle uğraşan zanlı S.N.’nin, askeri bölgeye 156 metre yaklaşarak avlandığını belirtti.

Küçükandaç, 15 Kasım 2017 tarihinde saat 9.25’te Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlikten kendilerine giden telefonla, zanlının askeri limanın güney batısında avlandığı esnada zanlı tarafından av tüfeği ile iki el ateş edildi ve bu sırada bir askerin yaralandığını öğrendiklerini söyledi. Alınan bilgi üzerine olay yerine giderek inceleme başlattıklarını dile getiren Küçükandaç, zanlının bir el havaya bir elde askerin üzerine dikey ateş ettiğini açıkladı.

Küçükandaç, bir şaşmanın askerin köprücük kemiğine, diğerinin ise sol baldırına isabet ettiğinin tespit edildiğini belirterek, zanlı S.N.’nin av tüfeğinin, askılık ve kıyafetlerinin emare olarak aldığını belirtti.

1 gün ek tutukluluk

Ölçüm yapıldığı sırada askere 67,7 metre mesafeden ateş edildiğinin tespit edildiğini belirten Küçükandaç, olayla ilgili askeri yetkililerden ifade alındığını ve alınacak olan ifadeler ve emarelerin de olduğunu kaydetti.

Meselenin yeni başladığını ve araştırmanın devam ettiğini belirten Küçükandaç, tahkikatın salimen tamamlanması için zanlının bu aşamada 1 gün daha poliste tutuklu kalmasına talep etti.

Zanlı avukatının 1 gün tutukluluk talebine itiraz etmemesi üzerine, Yargıç Füsun Cemaller, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceği gerekçesiyle, talep edilen tutukluk süresini onayladı.

“Asker cep telefonuyla yaşananları kameraya aldı” iddiası

Öte yandan bazı kaynaklar, yaralanan askerin, yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldığını ileri sürerken, mahkemede kamera görüntüsü veya buna benzer bir emareden söz edilmedi.

Yakınları suçlamaları reddetti:

‘Askere değil, kekliğe ateş etti’

Bölgede meydana gelen olayı değerlendiren zanlı yakınları, kasti olarak adam öldürmek için ateş edilmediğini ileri sürdü.

Yedidalga-Denizli Avcılık Kulübü Asbaşkanı Muzaffer Haloğlu “Oldukça sakin bir kişiliğe sahip biridir ve 21 yaşından beridir de ava gidiyor, bölgeyi çok iyi biliyor”

Lefke-Yedidalga’da askeri bölge yakınlarında avlanırken sınıra yaklaştığı gerekçesiyle askerin uyarısı sonucu zanlı S.N. ve bir görevli asker arasında yaşanan sözlü münakaşa kavgaya dönüştü, vücudunun iki yerine saçma isabet eden asker yaralanırken, ateş eden zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının bir el havaya bir el de askerin üzerine ateş ettiğini söylerken, zanlı yakınları S.N.’nin sadece avlandığını ve kekliğe ateş ettiğini, iddia etti.

Zanlı yakınları, yaşananlarla ilgili, zanlının çok sakin kişilikte biri olduğunu anlatan yakınları, kasti olarak adam öldürmek için ateş edildiğine inanmadıklarını belirttiler.

Yaşananlarla ilgili bilgi veren Yedidalga-Denizli Avcılık Kulübü Asbaşkanı Muzaffer Haloğlu, “Adam öldürme suçuyla mahkemeye çıkarıldı, bunun abartı olduğunu düşünüyorum” diyerek, zanlının askeri bölgeyi ihlal etmediğini, sadece askeri bölgeye ait sınır tellerine yaklaşıp kekliğini aldığını ileri sürdü.

Zanlının çiftçilik yaparak ailesiyle birlikte Yedidalga’da yaşam sürdüğünü, 13 yıldır bölgede avlandığını belirten Haloğlu, zanlının bölgeyi çok iyi bildiğini ve bugüne dek hiçbir sorun yaşamadığını ileri sürdü.

Yedidalga-Denizli Avcılık Kulübü Asbaşkanı Muzaffer Haloğlu şunları ifade etti:

“Orası ava açık bir bölgedir, telleri aşıp, askeri yasak bölgeye geçmedi. Küçük bir kekliği vuran kişi, askeri vurmak istese vuramayacak mı?

Direk askerin üzerine silah atmadı. Bizim de avda başımıza gelebiliyor. Polis isteyerek ateş ettiğini ima ediyor ama direk askere ateş etmedi.

Askeri bölgeye yaklaşmış, 500 metre yaklaşamazmış, insan avlarken metre metre mesafe mi hesaplar? “

“Uzaklaştıktan sonra keklik gördü ve ona ateş etti, askere ateş etmedi”

Askeri bölgeye yaklaştığına dair asker düdük çaldı ve uzaklaşmasını söyledi, o da vurduğu kekliği alıp kaçacağını söyledi, bu düşünce ile tellere biraz yaklaştı. Askeri bölgeye girmeden tellerin yanına inip kekliği aldı, asker tellerin yanına yaklaştı ve sözlü münakaşaya başlamışlar, kekliği aldığı zaman askere kimlik numarasını adını soyadını da söyleyip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı, o esnada bir el havaya ateş etti ve uzaklaştı. Uzaklaştıktan sonra keklik gördü ve ona ateş etti, askere ateş etmedi. Asker ile arasında nasıl bir münakaşa geçti de havaya bir el ateş açtı bilmiyoruz ama kışkırtılmış da olabilir.

“Oldukça sakin bir kişiliğe sahip biridir ve 21 yaşından beridir de ava gidiyor, bölgeyi çok iyi biliyor”

Pazar günü oraya başkası gidip avlasa sıkıntı yaşamaz çünkü orası ava açık bölgedir. Neden dün sıkıntı oldu anlamış değiliz. Yedidalga köyünde çiftçilik yapıyor, iki çocuğu olan, oldukça sakin bir kişiliğe sahip biridir. 34 yaşındadır ve 21 yaşından beridir de ava gidiyor. Hem bölgeyi çok iyi biliyor hem de iyi bir avcıdır. Avlanırken erkek kardeşi ve babası ile birlikteydi. Üstelik bu güne dek hiçbir davası da olmadı. Sicili temiz, mahkeme nedir bilmeyen, iyi karakterli bir gençtir.

“Adam öldürme suçuyla mahkemeye çıkarıldı, bunun abartı olduğunu düşünüyorum”

Avlanırken ufak tefek şaşmaların üzerimize düştüğü oluyor, çok hafif şaşma yarası aldığımız oluyor. Direk üzerine ateş etmiş olsaydı onu vurabilirdi.

70 metre mesafeden ateş edildiğini söylediler, bu mesafeden direk üzerine ateş etseniz adam vurulurdu… Avda bu tarz kazalar yaşanır.

Bizim daha önce birlikte çok ava gitmişliğimiz var.

Adam öldürme suçuyla mahkemeye çıkarıldı, bunun abartı olduğunu düşünüyorum.

Benim kardeşim de balık avlıyor, o noktadan denize inmeye çalıştığı için askerle mahkemelik oldu. Avcılar ile asker zaman zaman sorun yaşıyor. Özellikle balık sezonları bu sorunlar artıyor. Çoğu zaman da bu sorunlar, oradaki komutanın inisiyatifine göre aksi durumlar yaşanabiliyor.