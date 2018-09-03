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“aşk Şiirleri Antolojisi” Okuyucularla Buluştu

Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Tamer Öncül\'ün yayına hazırladığı, Ümit İnatçı\'nın Kapak tasarımını ve Jenan Selçuk\'un düzeltisini yaptığı “Aşk Şiirleri Antolojisi”Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yayını olarak okuyucuyla buluştu.

“aşk Şiirleri Antolojisi” Okuyucularla Buluştu

Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Tamer Öncül\'ün yayına hazırladığı, Ümit İnatçı\'nın Kapak tasarımını ve Jenan Selçuk\'un düzeltisini yaptığı “Aşk Şiirleri Antolojisi”Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yayını olarak okuyucuyla buluştu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 12:28
“aşk Şiirleri Antolojisi” Okuyucularla Buluştu
Lefkoşa, 3 Eylül 18 (.): Tamer Öncül\'ün yayına hazırladığı, Ümit İnatçı\'nın Kapak tasarımını ve Jenan Selçuk\'un düzeltisini yaptığı “Aşk Şiirleri Antolojisi”Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yayını olarak okuyucuyla buluştu.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada,41 Şairin şiir ve biyografilerini kapsayan Antoloji’nin 113 sayfa olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaşayan şairlerden ikişer şiir istendiği ve yitirilen şairlerin şiirlerini seçerek oluşturulan antolojide şu isimlerin yer alığı kaydedildi.

“Pembe Marmara, Osman Türkay, ÖzkerYaşın,Taner Baybars, Neriman Cahit, İbrahim Aziz,
Mehmet Kansu, Fikret Demirağ, Süleyman Uluçamgil, Kaya Çanca, Feriha Altıok, Ziya Ormancıoğlu, Zeki Ali, Hakkı Yücel, Filiz Naldöven, Raşit Pertev, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, 
Ümit İnatçı, Mine Ömer, Alev Adil, Faize Özdemirciler, Fatma Akilhoca, GürgençKorkmazel, Bedia Balses, Ceyhan Özyıldız, Jenan Selçuk, Rıdvan Arifoğlu,Nafia Akdeniz, Fatoş AvcısoyuRuso, Emel Kaya, Burçak Midilli Güldoğuş, Aliye Ummanel, Dervişe GüneyyeliKutlu, Maria Sakalli, Senem Gökel, Ruhsan İskifoğlu, Halil Karapaşaoğlu, Salamis Ayşegül Şentuğ, Hüseyin Bahca, Tuğçe Tekhanlı”.
(HUR/ŞEB)

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