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22 Aralık 2016 Perşembe 08:03

Aşırı Yağış Ve Fırtına…

KKTC’de dünden itibaren etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor. Bölge bölge yaşanan su baskınları yanında Gazimağusa’da bir yük gemisi karaya oturdu, Girne Limanı’nda deniz feneri yıkıldı, halatları kopan gemiyi tekrar bağlama çalışmaları sırasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Aşırı Yağış Ve Fırtına…
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GAZİMAĞUSA’DA BİR YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU…MÜRETTEBAT KURTARILDI

GİRNE TURİZM LİMANI’NDA DEMİRLİ GEMİNİN KOPAN HALATININ TAMİRİ SIRASINDA  BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI. AKGÜNLER TURİZM ÇALIŞANI ÜNVER DEMİRTAŞ’IN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

GİRNE LİMANINDA DENİZ FENERİ YIKILDI

Lefkoşa, 22 Aralık 16 (.): KKTC’de  dünden itibaren etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle olumsuzluklar  yaşanıyor.

Bölge bölge yaşanan su baskınları yanında Gazimağusa’da bir yük gemisi karaya oturdu, Girne Limanı’nda deniz feneri yıkıldı, halatları kopan gemiyi tekrar bağlama çalışmaları sırasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, Girne Limanı’nda demirli Viya Famağusta adlı gemiyi tutan halatların kopması üzerine sağlamlaştırma çalışmalarına yardıma giden Akgünler Turizm’in 2 çalışanı olay sırasında yaralandı. Hamit Görgün’ün elinin sıkıştığı olayda, Ünver Demirtaş’ın (41) ise dalga çarpmasıyla denize düşüp boğulduğu; yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  yoğun bakımda tedavisi süren Demirtaş’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Gazimağusa'da ise fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Gazimağusa Limanı’nda demir atıp bekleyen Tanzanya bandıralı MV Chrisdul isimli ticari yük gemisi, saat 04.00’de fırtına sonucu Palm Beach Hotel yakınlarına kadar sürüklenip karaya oturdu. 8 kişilik mürettebatın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Öte yandan Girne bölgesinde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğuna dikkat çeken polis, sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Özellikle Girne dağ yolunda olası toprak ve taş kaymalarına karşı dikkatli olunması istendi.

(ÖK/GUR)

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Aşırı YağışFırtına
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