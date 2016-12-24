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24 Aralık 2016 Cumartesi 18:38

Aşırı Yağış Girne’yi Teslim Aldı

Aşırı Yağış Girne'yi Teslim Aldı
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Aşırı Yağış Girne’yi Teslim Aldı
Girne’de bugün yoğun yağış nedeniyle yolları su kapladı. Bazı işyerlerini su bastı. Edremit Çemberi kapandı.

Dağdan gelen yağmur suları şehir merkezine kadar indi. Yağmur nedeni ile görüş mesafesi düştü, Bazı araçlar yolda kaldı.

Polis Basın Subaylığı Girne’de yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldiğini, özellikle dağdan gelen suyun kaya parçalarını da beraberinde getirmesinden dolayı yollarda olumsuzluk yarattığı uyarısında bulundu. Polis ayrıca, Girne –Değirmenlik Dağyolu’nda olası taş düşmelerine karşı sürücülerin tedbirli olmasını istedi


BRTK


 
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