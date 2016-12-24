Aşırı Yağış Girne’yi Teslim Aldı



Dağdan gelen yağmur suları şehir merkezine kadar indi. Yağmur nedeni ile görüş mesafesi düştü, Bazı araçlar yolda kaldı.Polis Basın Subaylığı Girne’de yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldiğini, özellikle dağdan gelen suyun kaya parçalarını da beraberinde getirmesinden dolayı yollarda olumsuzluk yarattığı uyarısında bulundu. Polis ayrıca, Girne –Değirmenlik Dağyolu’nda olası taş düşmelerine karşı sürücülerin tedbirli olmasını istediBRTK