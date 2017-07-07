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07 Temmuz 2017 Cuma 13:57

Aşırı Sıcak Havalarda Dışarıda Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi…

Aşırı Sıcak Havalarda Dışarıda Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi…
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ÇALIŞMA BAKANI SANER: “BİLİMSEL VERİLERİ TAKİP ETTİRİYORUZ... HAVA SICAKLIĞININ TEMMUZ- AĞUSTOSTA NORMAL DEĞERLERDE SEYREDECEĞİ  TAHMİN EDİLİYOR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, yaz aylarında dışarda çalışanların sağlığının korunması amacıyla,  Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporları ( Accu Weather)  ile  KKTC Meteoroloji Dairesi’nden  bilimsel verileri takip ettirdiklerini belirterek, hava sıcaklığının  Temmuz ve Ağustos aylarında normal değerlerde seyredeceğinin tahmin edildiğine işarat etti.

Saner, aşırı sıcak havalarda dışarıda çalışma koşullarının düzenlenmesi konusunda yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemizde mevsim normallerinin üstüne çıkan hava sıcaklıkları sözkonusu olduğunda,  dışarda çalışanların işçilerimizin  sağlığının ve güvenliğinin  korunması bizlerin asli görevleri arasında yer almaktadır” dedi.

İş yaşamı ve koşullarını düzenlemenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncelikli görevleri arasında olduğunu kaydeden Saner, ülkede son 10 yıl içerisinde,  sadece 2015 yılında  5-8 Ağustos tarihlerinde  12.00-16.00 saatleri arasında, dışarda, açıkta ve güneş altında  çalışma yapılmasının yasaklandığına dikkat çekti.

“TEMMUZ AĞUSTOS AYLARINDA HAVA SICAKLIĞI NORMAL”

Bakanlığın yaz aylarında dışarda çalışanların sağlığının korunması amacıyla,  Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporları ( Accu Weather)  ile  KKTC Meteoroloji Dairesi’nden  bilimsel verileri takip ettirdiğini ifade eden Saner, “KKTC Meteoroloji Dairesi’nden aldığımız raporlar gerekse Avrupa’nın en güvenilir hava tahmin raporları( Accu Weather) doğrultrusunda , ülkemizdeki iki aylık  hava tahmin tablolarından da  görülebileceği gibi;   hava sıcaklığının  Temmuz ve Ağustos aylarında normal değerlerde seyredeceği  tahmin edilmektedir” dedi.

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