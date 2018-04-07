Aşırı alkol yine kazaya neden oldu!!!

Gönyeli çıkışında bulunan üst geçit yakınında önceki akşam meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki alkollü ve aşırı süratli öğrenci Osas Omorefe, önce sağ şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı, ardından çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere ve yol kenarında park halindeki bir diğer araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan biligilere göre: “06.04.2018 tarihinde saat 00:40 raddelerinde Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 1,2 kilometreler arasında çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Doğu istikametine doğru nefesinde % 125 Mlgr Alkollü içki tesiri altında ve Süratli bir şekilde seyreden Gönyeli’de sakin- Osas OMOREFE (E-30.Nijerya, Öğrenci) yönetimindeki HR 745 plakalı Honda Accord marka salon araç sürücüsünün seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Ecevit sokağı kavşağına geldiğinde seyrüseferi güç duruma sokmamaya çaba harcamadan sağ şeride geçmesi sonucu o esnada sağ şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Aytaç Kalender (E-39) yönetimindeki HS 786 plakalı Toyota Allex marka salon’ aracın sol ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır