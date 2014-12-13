Gazimağusa Belediyesi’nin UNDP-ACT Renewal işbirliğinde organize ettiği bitkilendirme etkinliğiyle Aşıklar Yolu’nda fidan dikildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 10:30 ile 12:00 saatleri arasında, “Mağusa Bölgesi İçin Yeşil Sokaklar” temasıyla yapılan etkinliğe Belediye Başkanı İsmail Arter, CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Aşıklar Yolu’nun batı güzergahında mevcut bitkilerin arasına çalı türü bitkilerin ekimi yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin UNDP-ACT RENEWAL ile birlikte yeşil sokaklar temasıyla bitkilendirme çalışması yaptığını, yağmurun bereketinin çalışmayı engellemediğini söyledi.

Gazimağusa’yı yeşillendirme amacıyla Aşıklar Yolu’na da alçak boylu bitkiler ekeceklerini söyleyen Arter, sivil toplum örgütlerinin ve halkın desteğiyle Gazimağusa’yı daha iyiye götürecek bir çalışma yaptıklarını, güneyden katılımcıların da aralarında olduğunu belirtti.

Arter, Gazimağusa’nın peyzajı açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu, yeşillendirme çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.