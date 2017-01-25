AŞHK’IN “KANATSIZ GÜVERCİNLER” GAZİMAĞUSA’DA
AŞHK’IN “KANATSIZ GÜVERCİNLER” GAZİMAĞUSA’DA
27 OCAK’TA GAZİMAĞUSA’DA AĞIRLIYOR
Gazimağusa Belediyesi, Tiyatro AŞHK’ın “Kanatsız Güvercinler” isimli oyununu tiyatro severlerle buluşturuyor. Oyunu Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçımız Hüseyin Köroğlu yönetti. "Kanatsız Güvercinler" tiyatro oyunu, 27 Ocak 2017 Cuma günü saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda izleyici ile buluşacak.
Oyun bir adada yaşayan iki insan, Sophie ve Salih’in hikâyesinden oluşuyor. Sophie güneyli, Salih kuzeyli. Kader onları bir avluda ilk kez karşılaştırıyor. Her şey çok sıradanmış gibi giderken, aslında büyük bir karmaşanın aktörleri olduklarını fark ediyorlar. Çözümsüz gibi görünen bu koşullardan çıkmaları için tek bir umut ışığı vardır; o da sevgi.
Yazan: Tiyatro Aşhk
Yöneten: Hüseyin Köroğlu
Dramaturg: Dilek Tekintaş
Müzik: Oktay Şenol
Koreografi: Arda Alpkıray
Dekor: Ayhan Doğan
Oynayanlar: Şenay Saçbüker - Hüseyin Köroğlu - Neslihan Uludağ Elbir ve Osman Alkaş
Yönetmen Yardımcıları: Neslihan Uludağ Elbir- Alara Köroğlu
Afiş Tasarım: Genco Demirer
Grafik Tasarım: Alara Köroğlu
Fotoğraflar: Yağmur Yağmur - Alara Köroğlu
Oyunun biletleri Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden 10 TL fiyatla satılıyor. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar belediye halkla ilişkilerin 630 0 500 nolu telefonunu arayabilirler.