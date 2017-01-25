AŞHK’IN “KANATSIZ GÜVERCİNLER” GAZİMAĞUSA’DA

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TİYATRO AŞHK’IN “KANATSIZ GÜVERCİNLER” OYUNUNU27 OCAK’TA GAZİMAĞUSA’DA AĞIRLIYORGazimağusa Belediyesi, Tiyatro AŞHK’ın “Kanatsız Güvercinler” isimli oyununu tiyatro severlerle buluşturuyor. Oyunu Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçımız Hüseyin Köroğlu yönetti. "Kanatsız Güvercinler" tiyatro oyunu, 27 Ocak 2017 Cuma günü saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda izleyici ile buluşacak.Oyun bir adada yaşayan iki insan, Sophie ve Salih’in hikâyesinden oluşuyor. Sophie güneyli, Salih kuzeyli. Kader onları bir avluda ilk kez karşılaştırıyor. Her şey çok sıradanmış gibi giderken, aslında büyük bir karmaşanın aktörleri olduklarını fark ediyorlar. Çözümsüz gibi görünen bu koşullardan çıkmaları için tek bir umut ışığı vardır; o da sevgi.Yazan: Tiyatro AşhkYöneten: Hüseyin KöroğluDramaturg: Dilek TekintaşMüzik: Oktay ŞenolKoreografi: Arda AlpkırayDekor: Ayhan DoğanOynayanlar: Şenay Saçbüker - Hüseyin Köroğlu - Neslihan Uludağ Elbir ve Osman AlkaşYönetmen Yardımcıları: Neslihan Uludağ Elbir- Alara KöroğluAfiş Tasarım: Genco DemirerGrafik Tasarım: Alara KöroğluFotoğraflar: Yağmur Yağmur - Alara KöroğluOyunun biletleri Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden 10 TL fiyatla satılıyor. Daha ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar belediye halkla ilişkilerin 630 0 500 nolu telefonunu arayabilirler.