Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı

TEKAKPINAR: “DEĞERLENDİRME TOPLANTISI OLACAK”

LATİFOĞLU: “GERÇEKÇİ OLUNMALI”

AROĞLU: “EKONOMİK AKLA UYGUN ADIMLARIN DESTEKÇİSİYİZ”

Lefkoşa, 6 Temmuz 17 (.): Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla bugün toplandı.

Toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Araoğlu ve işçi tarafını temsilen Hür-İş Federasyonu Başkanı Yakup Latifoğlu ve tarafların diğer üyeleri yanında Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan temsilciler katıldı.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında saat 10.00’da başladı.

TEKAKPINAR: “DEĞERLENDİRME TOPLANTISI OLACAK”

Tekakpınar burada yaptığı konuşmada, tüm tarafların hazır bulunduğu bu toplantının değerlendirme toplantısı niteliğinde olacağını kaydetti.

Tekakpınar, şartların değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki günlerde 2017 yılı ikinci asgari ücretinin tekrardan saptanacağını belirtti.

LATİFOĞLU: “GERÇEKÇİ OLUNMALI”

2017 bütçesinde öngörülen 12 aylık enflasyon rakamının ilk altı ayda yakalandığını belirten Hür-İş Federasyonu Başkanı Yakup Latifoğlu ise, bunun alım gücünün ne kadar eridiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün iyi bir artış vermek üzere toplantı yapılacağını söylediğini kaydeden Latifoğlu, enflasyon oranı kadar bir artış için masaya gelinirse bunun artış değil kayıpların yerine konması anlamına geleceğini dile getirdi.

Taleplerinin iyi bir artışla, asgari ücretlilerin rahatlatılması olduğunu belirten Latifoğlu, taraflara konuyu değerlendirirken daha gerçekçi olmalarını istedi.

AROĞLU: “EKONOMİK AKLA UYGUN ADIMLARIN DESTEKÇİSİYİZ”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Araoğlu ise, ülke insanının mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşaması arzusunda olduklarını dile getirdi.

Aroğlu, bu çerçevede ekonomik akla uygun şekilde atılacak her adımın destekçisi olduklarını kaydetti.

2017 yılının ilk asgari ücreti, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; saatlik 11.65 TL, günlük 93.23 TL, haftalık 466.15 TL ve aylık 2020 TL olarak belirlenmişti.

Komisyon bugünkü toplantısında, 2017’nin ikinci asgari ücretini belirlemeye çalışacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisinden oluşuyor.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu