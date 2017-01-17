ASGARİ ÜCRETTE YENİ GELİŞME!

“2000 yılından beri 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan asgari ücret sadece 6 kez belirlendi. Geçen yıl asgari ücret Temmuz ayında biz göreve gelir gelmez tespit edildi. Bu yıl 1 Ocak’ tan itibaren geçerli olmak koşulu ile asgari ücreti belirlemek niyetinde olduğumuz için komisyonu çağırdık. Komisyon işçi işveren ve devlet kanadından oluşuyor. Her yıl Kasım ayına kadar Devlet Planlama Örgütü verilerine göre hayat pahalılığı yüzde 7 civarında seyrederdi, hatta Maliye Bakanı bütçe görüşmelerinde bunu belirtmişti. Aralık ayında ne olursa olsun yüzde 7.5 olarak vereceğini söylemişti. Biz de tüm planlamalarımızı buna göre yaptık. DPÖ 2016 Aralık ayı verilerini yüzde 10.19 olarak açıklayınca bizim yüzde 7.5 olarak yaptığımız asgari ücret değerlendirmesi yüzde 10.19’u karşılayamayacağı için yeni verilere göre çalışma yapmak amacıyla toplantıyı erteledik. Bu hafta içerisinde asgari ücretin ne olması gerektiğini taraflarla bir araya gelerek görüşeceğiz.”