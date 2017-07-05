Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisinden oluşuyor.

Asgari ücret 1 Şubat’tan beri aylık brüt 2 bin 20 TL, net ise 1757 TL olarak yürürlükte bulunuyor.