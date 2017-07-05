Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Toplanıyor

TOPLANTIDA 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK RAKAM BELİRLENECEK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yarın toplanıyor.
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında saat 10.00’da başlayacak.
Asgari ücret 1 Şubat’tan beri aylık brüt 2 bin 20 TL, net ise 1757 TL olarak yürürlükte bulunuyor.
Komisyon yarınki toplantısında 2017’nin ikinci asgari ücretini belirlemeye çalışacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisinden oluşuyor.