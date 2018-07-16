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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in İkinci Asgari Ücretini Belirlemek Amacıyla Yarın Toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in İkinci Asgari Ücretini Belirlemek Amacıyla Yarın Toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:33
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in İkinci Asgari Ücretini Belirlemek Amacıyla Yarın Toplanacak.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının ilk asgari ücreti brüt, saatlik: 13,69 TL, günlük: 109,15 TL, haftalık: 545.77 TL, aylık:2365 TL olarak; hükümet ve işveren temsilcilerinin olumlu, işçi temsilcilerinin olumsuz oyu ile kabul edilmiş; 1 Mart 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 Sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet kanadını temsil eden 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın yeniden bir araya gelecek.
 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 12:40
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