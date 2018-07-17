Asgari ücret tespit komisyonu, 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

Toplantı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı ve Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin birer konuşma yaptı.

TEKAKPINAR: “KRİTERLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR”

Komisyon Başkanı Tekakpınar, 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için toplandıklarını söyleyerek, asgari ücretin belirlenmesine yönelik mevcut kriterlerin değişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tekakpınar, 2018 yılı sonunda asgari ücret yasasında değişikliğin tamamlanmasını umduğunu kaydetti.

AROĞLU: “ÜLKE KÜÇÜK, REFAHI ARTIRMAK ZOR DEĞİL”

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu, atılacak adımların gerçekçi zeminde atılması gerektiğini belirtti.

Önerilerinin dikkate alınmadığını, sorunların çözümünde ilerleme olmadığını, popülizmle hareket edildiğini savunan Aroğlu, “Ülke küçük, refahı artırmak zor değil” dedi.

Aroğlu, yaşanan gelişmeler sonucunda ekonominin küçüldüğünü söyleyerek, küçülen ekonomide maaş artışı yapmanın kolay olmadığını kaydetti.

YELTEKİN: “ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI AÇLIK ÜCRETİYLE YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR”

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de, ellerinde yeterli veri ve istatistiki bilgi bulunmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Yeltekin, kamu görevlileri ve emeklilere maaş artış yapıldığını ancak özel sektör çalışanlarının “açlık ücreti ile yaşamaya çalıştığını” söyledi.

Gıda fiyatlarının her gün zamlandığını, benzin ve akaryakıta zam yapıldığını dile getiren Yeltekin, en yüksek maaşlı kamu görevlisiyle asgari ücretli arasındaki maaş farkının 8 kat olduğunu ifade etti.

ASGARİ ÜCRET HALEN 2 BİN 365 TL

KKTC’de 1 Mart’tan beri asgari ücret aylık brüt 2 bin 365 TL, saatlik 13.64 TL, günlük 109.15 TL ve haftalık 545.77 TL olarak uygulanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisi olmak üzere 15 üyeden oluşuyor.

