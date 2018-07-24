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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti bugün de belirleyemedi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti bugün de belirleyemedi

24 Temmuz 2018 Salı 10:58
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti bugün de belirleyemedi

KOMİSYONUN BİR SONRAKİ TOPLANTISI 31 TEMMUZ SALI GÜNÜ 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2018 yılında geçerli olacak ikinci asgari ücreti belirlemek için bugün yaptığı ikinci toplantı da sonuçsuz kaldı. 
Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla bu sabah toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, tarafların öne sürdüğü görüşler üzerine; işçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla 31 Temmuz Salı günü saat 10.00’da yeniden bir araya gelme kararı aldı. 

Tarafların asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınması gereken kıstasları tartıştığı yaklaşık iki saat süren toplantıda, işçi tarafı temsilcileri, 1 Mart 2018’den günümüze kadar geçerli olan ve Devlet Planlama Örgütü tarafından belirlenen hayat pahalılığı oranının ve altı aylık büyüme hızının asgari ücretin belirlenmesinde başlangıç olarak göz önünde tutulmasını ve pazarlık yapılmasını savundu. 

Öte yandan işveren tarafı da, devletin, işverenlerin iş yapma kapasitelerini geliştirecek önlemleri almadan, işverenlerin önündeki engelleri kaldırmadan ve ekonomideki sorunları dikkate almadan; ekonomik daralmanın yaşandığı, ithalatta ve milli gelirde ciddi bir düşüşün yaşandığı bir dönemde tersine adımlar atmanın ekonomik akla uygun olmadığını dile getirdi. 

Tarafların öne sürdüğü görüşler üzerine; işçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 31 Temmuz Salı günü saat 10.00’da yeniden bir araya gelmesi kararı alındı. 

 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 15:11
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