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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 10:43
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!

 Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantı saat 10.00’da başlayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018’in ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugüne kadar 3 toplantı gerçekleştirdi. Son toplantısını 17 Temmuz’da yapan komite bir sonuca varamamıştı.
KKTC’de 1 Mart’tan beri asgari ücret aylık brüt 2 bin 365 TL, saatlik 13.64 TL, günlük 109.15 TL ve haftalık 545.77 TL olarak uygulanıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisi olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. 
 


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Son Güncelleme: 05.08.2018 13:56
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